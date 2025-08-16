Điểm chuẩn ngành Báo chí, Truyền thông 3 năm gần nhất

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn ngành Báo chí các trường đại học 3 năm gần nhất:

Điểm chuẩn ngành Báo chí các trường đại học 3 năm gần nhất.

Dưới đây là điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện 3 năm gần nhất:

Điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện 3 năm gần nhất.

Năm học tới, các trường đại học khối ngành Báo chí, Truyền thông lớn trong cả nước vừa công bố mức học phí dự kiến năm học 2025 - 2026 tăng từ 1-5 triệu đồng so với năm trước.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kể từ ngày 13/8 đến hết 17h ngày 20/8, các trường tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng và học bạ.

Cùng thời điểm, Bộ GD&ĐT sẽ xử lý dữ liệu (lọc ảo) nhằm xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.