Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2025. Theo ghi nhận, nhiều ngành nghề có điểm chuẩn từ 29 đến mức tuyệt đối 30/30.

Cụ thể, có 6 ngành tại 4 trường ghi nhận mức điểm chuẩn tuyệt đối gồm: Y khoa (Học viện Quân Y), Quan hệ quốc tế (Học viện Khoa học quân sự), Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung (trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung (trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế).

Áp sát mốc điểm tuyệt đối là ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM với 29,92 điểm, tức thí sinh phải đạt hơn 9,97 điểm/môn mới trúng tuyển.

Kế tiếp là ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội với 29,84 điểm, tức thí sinh phải đạt hơn 9,94 điểm/môn mới trúng tuyển.

Ngành Trí tuệ nhân tạo AI của trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM có điểm chuẩn 29,6 điểm, tức thí sinh phải đạt hơn 9,86 điểm/môn mới trúng tuyển.

Điểm chuẩn đại học 2025: Nhiều ngành gần 10 điểm/môn, thủ khoa cũng có thể trượt. (Ảnh minh hoạ)

Ngành Sư phạm tiếng Anh ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng lập kỷ lục điểm chuẩn của chính trường này khi đạt mức 29,57 điểm.

Lấy quanh mốc 29 điểm còn có chương trình tiên tiến ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo và chương trình Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội (lần lượt là 29,39 và 29,19 điểm); Sư phạm Hóa và Sư phạm Ngữ văn của Đại học Sư phạm TP.HCM (lần lượt là 29,38 và 29,07 điểm).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay dẫn đầu về điểm chuẩn là ngành Sư phạm Lịch sử với 29,06 điểm. Đây cũng là ngành duy nhất có điểm chuẩn trên 29 điểm.

Với các mức điểm chuẩn như trên, ngay cả thủ khoa toàn quốc khối A01 (29,75) và D01 (29 điểm), nếu không có điểm cộng ưu tiên, khuyến khích cũng sẽ trượt nguyện vọng.

Năm nay chỉ có khối trường Y Dược có điểm chuẩn giảm mạnh so với năm trước, giảm nhiều nhất tới gần 6 điểm, ghi nhận tại ngành Y học dự phòng trường Đại học Y Hà Nội (trường lấy điểm chuẩn từ 17-28,7).

Việc điểm chuẩn khối ngành này giảm là điều đã được các chuyên gia dự báo từ trước, khi đề thi môn Toán được đánh giá khó. Trong khi đó, môn Hóa và Sinh không chỉ giảm ở điểm thi mà còn giảm số lượng thí sinh dự thi, dẫn đến nguồn tuyển của khối B00 cũng giảm.

