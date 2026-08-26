Á khoa tỉnh Nghệ An sau 6 năm thành thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội

Tại kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay, vượt qua hơn 1.000 thí sinh dự thi, Nguyễn Đức Anh Quân (sinh năm 2002) trở thành thủ khoa ngành Y khoa với 24,9/30 điểm. Đây được xem là kỳ thi khốc liệt bậc nhất tại ngôi trường này, bởi mỗi sinh viên y chỉ được tham dự duy nhất một lần trong đời, ngay trong năm tốt nghiệp đại học.

Trước đó, Quân cũng nằm trong top 20 sinh viên có điểm trung bình cao nhất toàn khóa với 8,21/10.

“Trước kỳ thi, em chỉ đặt mục tiêu vào top 30 để được chọn chuyên ngành yêu thích. Việc trở thành thủ khoa là điều bất ngờ với em”, Quân nói.

Từ cậu học trò mê toán đến danh hiệu á khoa, thủ khoa

Có mẹ là giáo viên Toán cấp THCS, nhưng từ nhỏ Anh Quân hiếm khi phải nhờ mẹ hỗ trợ việc học. Nam sinh sớm hình thành thói quen tự học, tự giải quyết vấn đề và tìm phương pháp phù hợp với bản thân.

Những năm THCS, Quân là thành viên nòng cốt của đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi tại huyện Anh Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An. Năm lớp 9, nam sinh giành giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Toán.

Từng thi đỗ vào lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu với điểm số rất cao, nhưng do điều kiện nhà ở xa, Quân không theo học mà lựa chọn học tại Trường THPT Anh Sơn 1. Đến năm lớp 11, Quân tiếp tục giành giải Ba cấp tỉnh môn Toán.

Nguyễn Đức Anh Quân, thủ khoa ngành Y khoa tại kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội.

Dù có thế mạnh về Toán, Quân lại sớm xác định sẽ theo đuổi ngành y vì niềm đam mê với chiếc áo blouse trắng. Năm 2020, nam sinh thi tổ hợp B00 và đạt 29,4 điểm, trong đó môn Hóa và Sinh đều đạt 10. Kết quả này giúp nam sinh trở thành á khoa của tỉnh Nghệ An và trúng tuyển ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Bước vào giảng đường, Quân nhanh chóng nhận ra khối lượng kiến thức khác xa với những gì từng học ở phổ thông.

“Đó là một bầu trời kiến thức rộng lớn, khiến em càng tìm hiểu càng thấy kiến thức vô bờ”, Quân nhớ lại.

Vì thế, nam sinh chọn cách học chủ động thay vì tiếp nhận kiến thức một cách thụ động. Trước mỗi bài, Quân đều đọc trước các mục, tự đặt những câu hỏi trong đầu “Tại sao lại như thế”. Học xong một bài, nếu vẫn còn thắc mắc, Quân tiếp tục tìm kiếm câu trả lời trên mạng, qua các tài liệu nước ngoài. Chỉ khi trong đầu không còn thắc mắc nữa, Quân mới dừng lại.

Quân từng là á khoa tổ hợp B00 của tỉnh Nghệ An năm 2020.

Nếu những năm đầu đại học chủ yếu là quá trình tích lũy kiến thức thì giai đoạn lâm sàng khiến Quân cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của người bác sĩ.

Năm thứ tư, trong buổi trực cấp cứu tim mạch đầu tiên, Quân được trực tiếp tham gia hỗ trợ cấp cứu tuần hoàn và cùng ê-kíp cứu sống người bệnh. Trước đó, những thao tác này Quân mới chỉ được thực hành trên mô hình ở trường.

“Khi ấy, em không có thời gian để bối rối. Chính lúc đó đã khiến em cảm nhận được rõ trách nhiệm của người làm nghề y là cứu người đang ở bên bờ cửa tử”, Quân nhớ lại.

Theo Quân, đi lâm sàng đòi hỏi khả năng phải phản xạ nhanh. Mỗi ngày, sinh viên có thể tiếp xúc với hàng chục người bệnh với những biểu hiện và bệnh lý khác nhau, vì vậy phải nhanh chóng nắm bắt vấn đề của từng người. Giai đoạn ấy, mỗi khi đi học về, Quân đều phải tranh thủ đọc, hiểu càng nhanh càng tốt các mặt bệnh để hôm sau tiếp tục đi lâm sàng.

“Học là chạy đường dài”

Quân biết đến kỳ thi bác sĩ nội trú ngay từ năm nhất và xác định đây là mục tiêu dài hạn. Theo nam sinh, kiến thức thi nội trú rất rộng, bao phủ toàn bộ 6 năm học. Vì vậy, nếu không học từ đầu sẽ rất khó ôn tập kịp.

Nam sinh không chọn cách “nước đến chân mới nhảy” mà duy trì việc học đều trong suốt 6 năm. “Quan điểm của em là việc học giống như chạy đường dài, phải chạy thật đều, đến giai đoạn cuối mới có thể bứt tốc. Nếu đến cuối mới cố chạy thật nhanh thì rất dễ mệt và đuối sức”, Quân nói.

Từ năm thứ 5, nam sinh bắt đầu ôn tập có hệ thống. Giai đoạn nước rút, Quân chủ yếu tổng ôn, liệt kê lại các đề mục, kiểm tra phần kiến thức còn quên rồi quay lại bổ sung.

Kỳ thi bác sĩ nội trú gồm 3 bài thi, tổng hợp kiến thức của hơn 10 môn. Quân đánh giá đề thi năm nay khó nhưng hay, không thiên về đánh đố mà yêu cầu thí sinh phải tư duy. Mỗi bài gồm 120 câu hỏi trong 90 phút. Các phương án trả lời nhiều khi khá giống nhau, buộc thí sinh phải hiểu bản chất vấn đề. Nam sinh cho biết bản thân đủ thời gian để hoàn thành bài và kiểm tra lại đáp án.

Với thành tích thủ khoa, Quân trở thành người đầu tiên được lựa chọn chuyên ngành nội trú năm nay. Tuy nhiên, nam sinh chưa quyết định mà muốn tìm hiểu kỹ các chuyên ngành trước khi lựa chọn.

“Dù đạt được kết quả ra sao, khi vào nội trú, người học vẫn phải bắt đầu lại từ đầu. Theo em, quan trọng nhất là mình tiếp tục nỗ lực để làm tốt công việc của một bác sĩ”, Quân chia sẻ.