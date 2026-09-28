Thể thao Việt Nam có cơ hội giành HCV ASIAD 2026 thứ 2

(VTC News) -

Trưa 28/9, đội tuyển cầu mây Việt Nam giành quyền vào chung kết nội dung đôi nữ tại ASIAD 2026. Đây là cơ hội để đoàn thể thao Việt Nam giành tấm huy chương vàng thứ hai tại đại hội.

Trong trận bán kết, đội Việt Nam gồm 3 vận động viên Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Thu Trang chạm trán Hàn Quốc. Thu Trang và Khánh Ly được tin tưởng điền tên vào đội hình xuất phát.

Ngay ở set đầu tiên, đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tốt, có thời điểm chạm đến điểm 6 từ sớm. Nhưng nỗ lực của của các cô gái Việt Nam tạo ra kì tích. Khánh Ly và Thu Trang bất ngờ ghi điểm liên tiếp và thắng ngược 15-6. Điều này cho thấy bản lĩnh và tinh thần thi đấu tuyệt vời của cặp đôi Việt Nam.

Cầu mây nữ Việt Nam có cơ hội giành HCV ASIAD 2026.

Sang set đấu thứ 2, Hàn Quốc lại dẫn trước 6-3 và đội trưởng Thu Trang còn bất ngờ gặp chấn thương sau một tình huống nỗ lực cứu cầu. Trước đó, đồng đội khống chế bước một chưa tốt. Bộ phận y tế phải có mặt để điều trị chấn thương của Thu Trang.

Tuy nhiên, ban huấn luyện tạo ra điều chỉnh bất ngờ khi có thời điểm chính Khánh Ly rời sân nhường chỗ cho Hồng Liên. Đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 9-8. Kể từ đây, hai đội giằng co từng điểm số và đội tuyển nữ Việt Nam thắng nghẹt thở 15-13, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỉ số 2-0.

Ở trận đấu còn lại, Philippines thắng Lào 2-0. Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines ở chung kết đôi nữ cầu mây ASIAD 2026. Đây là cơ hội lớn để thể thao Việt Nam nghĩ về tấm huy chương vàng thứ hai.

Cũng trong buổi trưa 28/9, Trịnh Thu Vinh thất bại ở nội dung 25 mét súng ngắn thể thao nữ và không giành được huy chương.

Đến chiều 28/9, đoàn thể thao Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ. HCV duy nhất đến ở môn Karate, nội dung kata đồng đội nữ với màn trình diễn của Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm.

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