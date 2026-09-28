Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 28/9: Trịnh Thu Vinh lỡ huy chương

Sau khi chưa thể giành huy chương vàng ở những nội dung trước, Trịnh Thu Vinh bước vào nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Đây là nội dung mà các xạ thủ phải thực hiện hai bài thi bắn nhanh và bắn chậm trong hai ngày riêng biệt.

Sau khi kết thúc vòng loại, các vận động viên vào chung kết cá nhân còn điểm tổng vòng loại của các vận động viên cùng quốc gia được tính làm điểm tranh huy chương đồng đội.

Thu Vinh tranh huy chương vàng.

Trong bài bắn chậm ngày 27/9, Xạ thủ Trịnh Thu Vinh của Việt Nam đạt 291 điểm, tạm xếp vị trí thứ 3 cá nhân. Sáng 28/9, Trịnh Thu Vinh tiếp tục thi đấu ổn định và đạt 294 điểm, nâng tổng điểm vòng loại lên 585 điểm và đứng thứ 3 chung cuộc để giành vé vào chung kết.

Khép lại vòng loại 25m súng ngắn thể thao nữ, Việt Nam chỉ có Trịnh Thu Vinh giành vé vào chung kết khi xếp hạng 3 chung cuộc. Ở nội dung đồng đội, bắn súng Việt Nam lỡ tấm huy chương khi xếp hạng 4 chung cuộc.