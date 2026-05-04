Công an làm việc với người đăng tin lệch chuẩn về Quảng trường Hồ Chí Minh

Chiều 4/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với một phụ nữ trú tại phường Thành Vinh liên quan đến việc đăng tải nội dung thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội về Quảng trường Hồ Chí Minh.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, tối 1/5, tài khoản Facebook L.G.T. đã đăng bài viết đưa ra những nhận xét, so sánh giữa Quảng trường Hồ Chí Minh và Khu đô thị trên địa bàn.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với chủ tài khoản L.G.T. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Nhiều người cho rằng việc đặt lên bàn cân giữa một biểu tượng chính trị - văn hóa đặc biệt của xứ Nghệ với một dự án thương mại là khập khiễng, lệch chuẩn và gây tổn hại đến giá trị tinh thần, lịch sử của địa phương.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã mời chủ tài khoản là bà T.G.L. (41 tuổi), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lên làm việc. Tại cơ quan công an, bà L. trình bày mục đích của bài viết là nhằm tạo sự chú ý để phục vụ quảng bá sản phẩm bất động sản.

Sau khi vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, bài viết đã được gỡ bỏ, song nội dung này trước đó đã bị chụp lại và tiếp tục phát tán trên nhiều nền tảng khác.

Công an Nghệ An nhấn mạnh, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Hồ Chí Minh không chỉ là công trình đặc biệt về chính trị, văn hóa, kiến trúc mà còn là biểu tượng cao đẹp về con người, mảnh đất và văn hóa xứ Nghệ. Đây còn là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào cho các thế hệ.

Việc lợi dụng công trình này để so sánh với các công trình khác cũng như phục vụ vào mục đích quảng cáo, bán hàng, trục lợi cá nhân là hành vi thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cơ quan, tổ chức và địa phương.

Hiện Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo mỗi người dân cần tuân thủ các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội và các quy tắc ứng xử trên không gian mạng, tuyệt đối không phát ngôn thiếu chuẩn mực, đưa thông tin thiếu trách nhiệm gây dư luận xấu trong Nhân dân.