Hai thanh niên 'thông chốt', tông trọng thương cảnh sát giao thông

(VTC News) -

Ngày 29/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn xảy ra vụ việc chống người thi hành công vụ, cố tình không chấp hành hiệu lệnh và đâm xe khiến một đại úy cảnh sát giao thông trong tổ công tác bị thương.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h45 ngày 28/12, tại Km 26+500 thuộc Quốc lộ 39, khi tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch thì phát hiện hai nam thanh niên đi trên một xe máy phóng với tốc độ cao theo hướng xã Lương Bằng đi xã Hiệp Cường.

Cán bộ trong Tổ công tác lập tức ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người điều khiển xe máy cố tình không chấp hành mà tiếp tục nhấn ga, phóng với tốc độ cao hòng “thông chốt”, dẫn tới việc xe máy đâm vào Đại úy L.H.V. đang đứng làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn.

Hai thanh niên 'thông chốt', tông trọng thương đại úy cảnh sát giao thông.

Cú tông trực diện khiến Đại úy V. bị trọng thương, một camera đeo ngực bị vỡ. Đại úy V. được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, hiện sức khỏe đã cơ bản ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Cơ quan chức năng xác định người lái xe máy là T.N.M. (sinh năm 2006) và người ngồi sau xe là N.V.T. (sinh năm 2005), cả hai cùng trú tại xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên. Bước đầu, cơ quan công an xác định cả M. và T. đều có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an xã Lương Bằng thụ lý điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 25/10, tại đường Hùng Vương thuộc địa phận thôn Trung Hưng, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên cũng xảy ra vụ “thông chốt” khiến một cán bộ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ bị gãy xương gót chân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (PC01) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Trung Hiểu (sinh năm 2004, trú tại thôn Đông Hưng, xã Thái Hà, Hưng Yên) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.