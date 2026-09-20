U23 Triều Tiên hòa U23 UAE 0-0, giành điểm đầu tiên ở ASIAD 2026

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● ASIAD 2026 U23 Triều Tiên 0 - 0 U23 UAE ĐANG CẬP NHẬT Thống kê trận đấu

Trận đấu giữa U23 Triều Tiên và U23 UAE trong khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h ngày 20/9. Bảng B môn bóng đá nam tại Á vận hội lần này mới chỉ diễn ra một lượt trận. Do đó, cơ hội vẫn còn đối với các đội bóng. Iran chiếm ưu thế giờ 4 điểm với 1 trận thắng và 1 trận hòa.

Sau 90 phút trên sân vận động Wave ở Kariya (Nhật Bản), không đội nào ghi bàn. Với tỷ số hòa 0-0, cả U23 Triều Tiên và U23 UAE đều có điểm đầu tiên nhưng vẫn ở thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp ở môn bóng đá nam ASIAD 2026. Hai đội bóng này phải thắng ở lượt trận cuối trước khi tính đến chỉ số phụ.

U23 Triều Tiên gặp U23 UAE.

Thông tin trận đấu U23 Triều Tiên vs U23 UAE

U23 Triều Tiên đụng độ U23 UAE ở lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026. Đây là trận đấu mà cả hai đội bắt buộc phải có được ít nhất một điểm để níu giữ hy vọng giành vé vào tứ kết. Ở trận đấu sớm U23 Trung Quốc hòa U23 Iran 0-0 và đây là cơ hội cuối cùng cho U23 Triều Tiên và U23 UAE.

Tính chất của cuộc đọ sức này càng trở nên đặc biệt khi người thua chắc chắn sẽ bị loại. Do đó, sự căng thẳng và cẩn trọng sẽ bao trùm 90 phút thi đấu chính thức. Nhưng ngược lại, chỉ cần U23 Triều Tiên hoặc U23 UAE ghi được bàn thắng, mọi chuyện sẽ thay đổi.

U23 UAE nhận thất bại 1-3 trước U23 Iran còn U23 Triều Tiên thua U23 Trung Quốc 1-2. Do đó, rất khó đánh giá sức mạnh chính xác của các đội bóng này.