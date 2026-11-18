(VTC News) -

Gương mẫu đi đầu

Ở thôn Nà Ỏi, anh Nông Thanh Nhã được người dân biết đến là người năng động, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế. Trăn trở trước thực tế sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, giá trị sản phẩm thấp, đầu ra thiếu ổn định, năm 2018, anh vận động các hộ dân liên kết thành lập HTX Dương Quang, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, vốn và tiêu thụ sản phẩm.

Anh Nông Thanh Nhã, Bí thư Chi bộ thôn Nà Ỏi, xã Phong Quang gương mẫu, tiên phong trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Cùng với mở rộng diện tích sản xuất, HTX đầu tư thiết bị chế biến sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị nông sản. Đến nay, HTX Dương Quang có 7 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, sản phẩm dưa lưới đạt chứng nhận VietGAP. Những kết quả đó cho thấy hiệu quả của hướng liên kết sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Sản phẩm dưa lưới của HTX Dương Quang.

Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, trên cương vị Bí thư Chi bộ thôn Nà Ỏi, anh Nhã còn chú trọng phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Anh cùng Chi ủy tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào xây dựng nông thôn, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa.

Anh Nhã quan niệm, muốn người dân tin tưởng và làm theo, người cán bộ phải đi trước, làm trước, chứng minh hiệu quả bằng hành động cụ thể. Chính sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần tiên phong đã giúp anh tạo được niềm tin trong cộng đồng.

Kết nối lòng dân

Ở những địa bàn vùng cao, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, vai trò của bí thư chi bộ càng được thể hiện rõ qua sự gần gũi, gắn bó và khả năng vận động quần chúng. Tại xóm Cao Sơn, xã Nghinh Tường, anh Triệu Văn Sơn, sinh năm 1999, đang từng bước khẳng định trách nhiệm của người đứng đầu bằng sự nhiệt huyết và tinh thần đổi mới.

Anh Triệu Văn Sơn, Bí thư Chi bộ xóm Cao Sơn, xã Nghinh Tường tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chính sách của Đảng.

Xóm hiện có 151 hộ dân, trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc Dao. Với lợi thế của tuổi trẻ, được tiếp cận công nghệ và những cách làm mới, anh Sơn tích cực tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm để người dân cùng học tập, áp dụng. Không chỉ tuyên truyền tại các cuộc họp xóm, anh còn thường xuyên đến từng hộ gia đình, thăm hỏi, nắm bắt tình hình và trực tiếp trao đổi, vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Cũng với tinh thần trách nhiệm ấy, tại thôn Thị Xuân, xã Hiệp Lực, chị Vàng Thị Súng luôn phát huy vai trò cầu nối giữa chi bộ với Nhân dân. Chị thường xuyên đến từng hộ gia đình thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; kịp thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Theo chị Vàng Thị Súng, muốn vận động được bà con, nhất là ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, người cán bộ phải thực sự gần dân, hiểu dân và lắng nghe những vấn đề người dân quan tâm. Từ đó, cùng chi bộ tìm cách tháo gỡ khó khăn, khuyến khích các hộ vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định.

Dù ở những địa bàn khác nhau, các bí thư chi bộ trẻ đều có điểm chung là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và cách làm gần gũi với Nhân dân. Bằng những việc làm cụ thể, các bí thư chi bộ trẻ đang góp phần đưa chủ trương của Đảng đến gần hơn với cuộc sống, củng cố khối đoàn kết ở khu dân cư, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh, đưa các địa phương phát triển.