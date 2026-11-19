(VTC News) -

Trưa 19/11, lực lượng chức năng xã Cát Tiến vẫn đang tích cực tìm kiếm một em học sinh lớp 6 mất tích khi tắm biển Trung Lương (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 9h sáng cùng ngày, nhóm 4 học sinh gồm các em Đ.N.K, N.C.C, V.N.G.P và N.V.T.V (cùng SN 2015, trú xã Tuy Phước Bắc, hiện đang là học sinh lớp 6 Trường THCS Tuy Phước Bắc) đến khu vực biển Trung Lương, xã Cát Tiến để tắm biển. Trong lúc tắm biển, các em bị sóng cuốn ra xa, đuối nước.

Người thân đang lập bàn thờ, mong sớm tìm thấy em học sinh bị mất tích khi tắm biển

Phát hiện sự việc, cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cát Tiến cùng ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và đã cứu được 3 em. Trong số này, 2 em học sinh tỉnh táo, 1 em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Riêng em N.V.T.V, là bạn nữ duy nhất trong nhóm hiện vẫn đang mất tích và được lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm.

Theo người dân địa phương, sáng nay tại khu vực biển Trung Lương có sóng to, gió lớn nên việc tắm biển tiềm ẩn nguy hiểm.