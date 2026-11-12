Thái Nguyên dẫn đầu cả nước về tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên

(VTC News) -

Kết quả này không chỉ khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh mà còn tạo nền tảng quan trọng để hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Điểm đáng chú ý là Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn một tháng so với kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với tiến độ này, tỉnh đã vượt trước thời hạn yêu cầu của Trung ương, khi kế hoạch đặt mục tiêu đến ngày 30/11 các địa phương phải hoàn thành số hóa từ 98% hồ sơ đảng viên trở lên.

Kết quả đạt được cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy các cấp, cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

Đảng ủy xã Phú Lương tập trung triển khai nhiệm vụ số hóa hồ sơ đảng viên.

Cùng với số hóa hồ sơ, công tác chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đảng viên cũng được tỉnh tập trung thực hiện. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm thông tin đảng viên được cập nhật đầy đủ, thống nhất, chính xác, hạn chế tình trạng sai lệch, trùng lặp hoặc thiếu dữ liệu trong quá trình quản lý.

Tại cơ sở, nhiều tổ chức đảng đã chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, huy động lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Đảng ủy xã Bạch Thông là một trong những đơn vị hoàn thành 100% nhiệm vụ làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ đảng viên của 21 chi, đảng bộ, với tổng số trên 700 đảng viên.

Để đạt kết quả này, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ rà soát, kiểm tra, đối chiếu thông tin, tổ chức thực hiện theo từng bước, bảo đảm hồ sơ được số hóa đầy đủ, đúng quy định. Quá trình triển khai có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, cán bộ phụ trách và các đảng viên, qua đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Tại Đảng bộ xã Nghĩa Tá, công tác số hóa và làm sạch dữ liệu hồ sơ đảng viên cũng được triển khai đồng bộ, với sự tham gia tích cực của các chi, đảng bộ trực thuộc. Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo rà soát, đối chiếu thông tin với hồ sơ gốc; kịp thời bổ sung, điều chỉnh những nội dung còn thiếu hoặc chưa chính xác; tổ chức số hóa hồ sơ bảo đảm đầy đủ, khoa học và đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và bí thư chi bộ được đề cao, gắn với nhiệm vụ trực tiếp đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu, hồ sơ thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, tinh thần chủ động của mỗi cán bộ, đảng viên được phát huy thông qua việc tích cực phối hợp, cung cấp, rà soát và xác nhận thông tin, bảo đảm dữ liệu được cập nhật kịp thời, chính xác.

Công tác số hóa và làm sạch dữ liệu hồ sơ đảng viên tại xã Nghĩa Tá được triển khai đồng bộ.

Việc hoàn thành 100% nhiệm vụ, vượt tiến độ kế hoạch không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của toàn Đảng bộ mà còn cho thấy hiệu quả của việc đưa chuyển đổi số vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Từ việc rà soát hồ sơ giấy, chuẩn hóa thông tin đến cập nhật dữ liệu trên hệ thống, từng khâu đều được chú trọng, bảo đảm yêu cầu về tính chính xác, bảo mật và khả năng khai thác, sử dụng lâu dài.

Kết quả đạt được trong chiến dịch 100 ngày là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng. Thời gian tới, cùng với việc hoàn thiện số hóa, tỉnh cần tiếp tục duy trì việc cập nhật, làm sạch dữ liệu thường xuyên, bảo đảm thông tin luôn chính xác, thống nhất và được khai thác hiệu quả.