Thái Lan thị uy sức mạnh, HLV Kim Sang-sik nói gì?

(VTC News) -

Đội tuyển Thái Lan có khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Pakistan chiều 26/9.

Màn trình diễn áp đảo của đội bóng xứ chùa vàng nhận được sự chú ý từ huấn luyện viên Kim Sang-sik, bởi đây là đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại bảng B.

“Tôi có xem qua trận đấu giữa Thái Lan và Pakistan. Đội tuyển Thái Lan luôn thể hiện sự vượt trội về mặt kỹ thuật cũng như ở nhiều khía cạnh khác. Tôi vẫn chưa phân tích kỹ lưỡng về kết quả chung cuộc hay những chi tiết cụ thể của Thái Lan, nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ càng.

Tôi tin rằng Thái Lan luôn là đội bóng mạnh. Điều này được chứng minh qua các giải đấu trước đây và đó là điều không thể bàn cãi. Còn về phía Pakistan, họ sở hữu nền tảng thể lực rất tốt. Tôi đã thấy rõ điều đó qua trận đấu. Vì vậy, chúng ta cũng cần có sự chuẩn bị chu đáo”, HLV Kim Sang-sik nhận định.

HLV Kim Sang-sik cho rằng đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị chu đáo trước trận gặp Thái Lan. (Ảnh: VFF)

Thái Lan đánh bại Pakistan 4-0 trên sân Si Jalak Harupat ở lượt trận đầu tiên bảng B. Teerasak Poeiphimai là cầu thủ nổi bật nhất khi lập hat-trick ở các phút 31, 64 và 84. Bàn thắng còn lại được ghi bởi Jude Soonsup-Bell ở phút 41.

Thái Lan kiểm soát phần lớn thế trận, trong khi Pakistan chỉ có 2 cú sút và không lần nào đưa bóng hướng trúng khung thành. Khả năng tấn công biên và đưa bóng vào khu vực cấm địa giúp Thái Lan duy trì sức ép liên tục. Kết quả này giúp đội bóng xứ chùa vàng có 3 điểm cùng hiệu số +4, tạm dẫn đầu bảng B.

Pakistan tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 với tư cách đội khách mời, tương tự Bangladesh ở bảng A. Đội bóng Nam Á sở hữu một số cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như thủ môn Yousef Butt của Ishoj IF, trung vệ Abdullah Iqbal thuộc biên chế Mjallby và tiền đạo Abdul Arshad của Kolding IF.

Tuy nhiên, Pakistan được đánh giá thấp hơn đáng kể so với Thái Lan. Trước giải đấu, đội tuyển này đứng thứ 198 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Thái Lan 104 bậc. Khoảng cách về trình độ được thể hiện rõ trên sân khi Pakistan chủ yếu lùi sâu phòng ngự và gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục của đối thủ.

Sau màn thị uy sức mạnh trước Pakistan, Thái Lan sẽ bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 29/9. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý ở bảng B và có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua thứ hạng. Kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành quyền vào vòng chung kết của hai đội.