Thái Lan thắng Pakistan 4-0: Teerasak lập hattrick

(VTC News) -

● FIFA ASEAN Cup 2026 Thái Lan 4 - 0 Pakistan Kết thúc

Thái Lan đánh bại Pakistan 4-0 tại FIFA ASEAN Cup sau trận đấu mà đội bóng Đông Nam Á kiểm soát hoàn toàn thế trận. Teerasak Poeiphimai trở thành nhân vật nổi bật với cú hat-trick, trong khi Jude Soonsup-Bell ghi bàn còn lại. Pakistan gần như không tạo được sức ép lên khung thành đối phương và kết thúc trận đấu mà không có cú sút trúng đích.

Thái Lan chủ động kiểm soát bóng và liên tục đưa trận đấu sang phần sân Pakistan ngay từ hiệp một. Đội bóng áo vàng giữ bóng 61%, tung ra 9 pha dứt điểm, trong đó 3 lần trúng đích. Pakistan chỉ có 2 cú sút và không lần nào đưa bóng hướng trúng khung thành. Khả năng tấn công biên và đưa bóng vào khu vực cấm địa giúp Thái Lan duy trì sức ép liên tục.

Sự áp đảo được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 31. Teerasak có hai cơ hội liên tiếp trong cùng một tình huống và cuối cùng đá bồi thành công sau khi thủ môn Pakistan cản phá các pha dứt điểm trước đó. Đến phút 41, bóng được trả ngược từ cánh để Soonsup-Bell băng vào dứt điểm một chạm, nâng tỷ số lên 2-0. Thái Lan bước vào giờ nghỉ với lợi thế hai bàn và thế trận hoàn toàn trong tầm kiểm soát.

Pakistan cố gắng đẩy đội hình lên cao hơn sau giờ nghỉ nhưng không tạo được thay đổi đáng kể. Đội bóng Nam Á chỉ có thêm một cú sút trong hiệp hai và tiếp tục không lần nào đưa bóng trúng khung thành. Trong khi đó, Thái Lan vẫn giữ 61% thời lượng kiểm soát bóng và tạo thêm 4 pha dứt điểm.

Phút 63, Supachok Sarachat chuyền bóng để Teerasak dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-0. Khoảng cách lớn giúp Thái Lan giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát tốt không gian và hạn chế hoàn toàn khả năng phản công của đối thủ.

Teerasak hoàn tất cú hat-trick ở phút 84. Peeradol Chamrasamee chọc khe để tiền đạo số 14 thoát xuống đối mặt thủ môn rồi dứt điểm gọn gàng, ấn định tỷ số 4-0.

Thông tin trận đấu Thái Lan vs Pakistan

Đội tuyển Thái Lan bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tham vọng giành chức vô địch. Đối thủ chính của người Thái ở bảng đấu này chính là Việt Nam chứ không phải các đội bóng yếu như Philippines hay Pakistan. Sẽ không bất ngờ nếu Thái Lan chưa đưa vào sân toàn bộ những ngôi sao mình có khi gặp Pakistan.

Việc Kaman hay Chanathip Songkarsin trở lại không chỉ là câu chuyện bổ sung về chuyên môn mà còn phản ánh quyết tâm của Thái Lan ở giải đấu chính thức của FIFA. Thái Lan liên tiếp thất bại trước Việt Nam và bây giờ là lúc họ muốn đòi lại món nợ.

Trong khi đó, Pakistan dĩ nhiên có những kì vọng riêng khi đến với giải đấu hàng đầu Đông Nam Á. Dẫu vậy, mục tiêu thiết thực với họ có lẽ vẫn là một điểm hoặc chiến thắng trước Philippines. Thái Lan hay Việt Nam vẫn là những thử thách quá tầm với Pakistan.