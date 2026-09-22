Quang Hải rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026, cân nhắc từ giã đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Nguyễn Quang Hải không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận ngôi sao sinh năm 1997 rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam. Câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết Quang Hải “chưa đảm bảo được nền tảng thể lực tốt nhất do đang trong quá trình điều trị và phục hồi chấn thương ở vùng cổ chân”.

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Quang Hải có ý định từ giã đội tuyển Việt Nam sau loạt trận quốc tế tháng 11/2026. Với việc không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội có thể sẽ đưa ra quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam sớm hơn. Tuy nhiên, chưa có quyết định chính thức được đưa ra.

Nguyễn Quang Hải mang băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải đối mặt với nhiều sức ép khi không còn giữ được suất đá chính thường xuyên ở đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây. Tuy nhiên, ý định dừng thi đấu cho đội tuyển Việt Nam của Quang Hải không xuất phát từ áp lực dư luận hay chỉ trích vì phong độ bất ổn ở ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Quang Hải dừng lại bởi một số câu chuyện khác bên ngoài sân cỏ và muốn để lại cơ hội cho các cầu thủ khác, đặc biệt là những đàn em lứa sau đang có sự tiến bộ rất nhanh thời gian gần đây.

Dù không còn là nhân tố không thể thay thế ở đội tuyển Việt Nam, Quang Hải vẫn được tín nhiệm giữ băng đội trưởng. Mỗi khi vào sân, cầu thủ này vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ để giúp đội tuyển Việt Nam có hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp - cột mốc lịch sử chưa từng có.

Nguyễn Quang Hải là cầu thủ duy nhất giành cả 3 chức vô địch ASEAN Cup (2018, 2024, 2026) của bóng đá Việt Nam. Trong 10 năm qua, Nguyễn Quang Hải ghi được 16 bàn thắng, nằm trong top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam.

Hiện nay, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam mới nhận được thông tin Quang Hải xin rút khỏi đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung này. Trước mắt, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn phải tìm người thay Quang Hải ở FIFA ASEAN Cup 2026.