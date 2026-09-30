Thái Lan đủ ngôi sao, HLV Kim Sang-sik thử nghiệm thất bại

(VTC News) -

Video: Đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2.

Thái Lan tung ra nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm như Chanathip Songkrasin, Kritsada Kaman hay Nicolas Mickelson, trong khi HLV Kim Sang-sik dường như chọn FIFA ASEAN Cup 2026 để... thử nghiệm. Đội tuyển Việt Nam loay hoay với những phương án mới nhưng không hiệu quả.

Canh bạc đội hình không thành công

Ngay trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik không né tránh trách nhiệm của bản thân: “Mọi thứ được xếp đặt theo ý tưởng của tôi. Trách nhiệm cuối cùng của kết quả này là của tôi, của HLV trưởng”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thẳng thắn nói về các trục trặc của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Đội tuyển Việt Nam không lép vế về thế trận. Tuy nhiên, tính đột biến không cao. Những hạn chế của đội tuyển Việt Nam xuất phát từ chính những xáo trộn mà ông Kim tạo ra, dường như với mục đích thử nghiệm.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 thực hiện nhiều thay đổi đáng chú ý trong đội hình xuất phát. Lê Ngọc Bảo đá trung vệ lệch trái, Phan Tuấn Tài đảm nhiệm hành lang trái, còn Cao Pendant Quang Vinh được đẩy lên chơi như một tiền đạo cánh. Ở khu trung tuyến, Võ Hoàng Minh Khoa đá bên cạnh Lê Phạm Thành Long. Nguyễn Tài Lộc được lựa chọn trên hàng công thay Williams Minh Hoàng.

Những điều chỉnh này không mang lại hiệu quả như mong đợi. Nguyễn Tài Lộc có một pha đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận, còn phần lớn thời gian gặp khó trước Nicolas Mickelson. Phan Tuấn Tài phải tập trung nhiều cho nhiệm vụ phòng ngự nên không thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công.

Võ Hoàng Minh Khoa cũng không thể giải quyết vấn đề phòng ngự ở khu trung tuyến. Tiền vệ này có xu hướng chơi hướng lên phía trước, trong khi tuyển Việt Nam cần một cầu thủ có khả năng tranh chấp và che chắn tốt hơn trước hàng thủ.

Cao Pendant Quang Vinh là thử nghiệm đáng chú ý nhất. Hậu vệ sinh năm 1997 được đẩy lên cao nhưng không tạo ra nhiều ảnh hưởng trước hàng phòng ngự Thái Lan chơi chặt chẽ.

Việc một hậu vệ cánh phải đảm nhiệm vai trò tấn công ngay từ đầu vốn không phải phương án dễ mang lại hiệu quả. Quang Vinh có khả năng lên công về thủ khi xuất phát ở hành lang trái, nhưng yêu cầu đối với một tiền đạo cánh lại khác đáng kể về cách di chuyển, lựa chọn vị trí và xử lý ở khu vực cuối sân.

HLV Kim Sang-sik thử nghiệm không thành công.

Thử nghiệm không đúng lúc

HLV Kim Sang-sik có lý do để thay đổi. Trận thắng nhọc nhằn trước Philippines cho thấy đội tuyển Việt Nam khó tiếp tục vận hành theo cách cũ, đặc biệt trong hoàn cảnh thiếu Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Son và Văn Vĩ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc vì thế phải tìm kiếm những phương án mới ngay trong một trận đấu quan trọng. Tuy nhiên, những thử nghiệm này lại diễn ra khi đối thủ mạnh hơn đáng kể so với lần chạm trán cách đó khoảng một tháng.

Đội tuyển Việt Nam không chơi quá tệ, trong khi Thái Lan cũng không tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn. Khác biệt nằm nhiều hơn ở chất lượng từng vị trí, kinh nghiệm và khả năng xử lý những thời điểm quan trọng.

Nicolas Mickelson tạo ra lợi thế lớn bên hành lang của Thái Lan. Hậu vệ này hạn chế đáng kể hoạt động của Nguyễn Tài Lộc, sau đó tiếp tục gây khó khăn cho Ngô Đăng Khoa khi cầu thủ trẻ Việt Nam được sử dụng.

Ở trung tâm, Kritsada Kaman mang lại khả năng tranh chấp và sự chắc chắn cho hàng phòng ngự. Phía cánh đối diện, Suphanan Bureerat cũng khiến Nguyễn Đình Bắc gặp nhiều khó khăn trong việc tạo đột biến.

Đội tuyển Việt Nam xáo trộn để thử nghiệm đúng lúc gặp đội hình mạnh nhất của Thái Lan.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Chanathip Songkrasin. Ngôi sao số một của bóng đá Thái Lan trong nhiều năm qua không tạo ra khác biệt quá lớn bằng những pha bóng cá nhân, nhưng kinh nghiệm và ảnh hưởng tinh thần của anh giúp các đồng đội chơi tự tin hơn.

Chanathip thường xuyên lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, tham gia tranh chấp và giữ nhịp trong những thời điểm Thái Lan cần kiểm soát trận đấu.

Nhờ những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Chanathip, Kritsada hay Mickelson, Thái Lan không cần tạo ra một thế trận hào nhoáng vẫn có thể kiểm soát những thời điểm quan trọng và giành chiến thắng.

Trong khi đối thủ được bổ sung những nhân tố quan trọng, tuyển Việt Nam lại bước vào trận đấu với nhiều vị trí phải thay thế và một loạt phương án chưa được kiểm nghiệm đầy đủ.

Việc thử nghiệm là cần thiết trong hoàn cảnh lực lượng sứt mẻ, nhưng trận thua Thái Lan cho thấy HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều việc phải làm để tìm ra bộ khung phù hợp cho đội tuyển Việt Nam.