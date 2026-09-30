Thái Lan thắng 2-0, Chanathip nói 'ngưỡng mộ' cầu thủ Việt Nam

(VTC News) -

Video: Đội tuyển Thái Lan 2-0 Việt Nam.

Tối 29/9, đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước Việt Nam trong lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, đội trưởng đội tuyển Thái Lan, Chanathip Songkrasin, thừa nhận sự phấn khích khi ngắt mạch chiến thắng của đối thủ mà anh chưa có dịp chạm trán trong khoảng 5 năm qua.

“Khá lâu rồi, gần 5 năm, tôi chưa đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Suốt thời gian qua, tôi vẫn luôn theo dõi từng bước phát triển của các cầu thủ Việt Nam và nhận thấy họ đã tiến bộ, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thực sự, tôi dành sự ngưỡng mộ lớn cho không ít cá nhân bên phía đối phương. Hôm nay chúng tôi đã chạm trán họ và giành chiến thắng. Thật tuyệt khi đánh bại đội tuyển Việt Nam sở hữu chuỗi bất bại gần 28 trận liên tiếp”, ngôi sao có biệt danh “Messi Thái” nói.

Chanathip Songkrasin thừa nhận sự phấn khích khi đánh bại đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: FAT)

Thủ quân tuyển Thái Lan nhấn mạnh việc duy trì kỷ luật chiến thuật là yếu tố quan trọng giúp đội nhà khắc chế lối chơi chặt chẽ của Việt Nam. Chanathip đồng thời đặt kết quả chung của toàn đội lên trên màn thể hiện cá nhân.

“Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật của ban huấn luyện. Toàn đội đã chuẩn bị và tập luyện rất kỹ lưỡng về phương án đối đầu với Việt Nam trên sân tập.

Với tôi, việc bản thân trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo không phải ưu tiên hàng đầu. Điều quan trọng là toàn đội giành được kết quả trọn vẹn và vượt qua một đối thủ đáng gờm như vậy. Tôi cảm thấy toàn đội đã cống hiến hết mình và hoàn thành những gì HLV giao phó. Chúng tôi thậm chí đã thi đấu với hơn một trăm phần trăm sức lực để có chiến thắng này”, đội trưởng đội tuyển Việt Nam nói thêm.

Chanathip Songkrasin được xem là một trong những tiền vệ nổi bật nhất của bóng đá Thái Lan trong khoảng 10 năm trở lại đây. Anh từng có 6 năm chơi bóng tại Nhật Bản, lần lượt khoác áo Hokkaido Consadole Sapporo giai đoạn 2017-2021 và Kawasaki Frontale từ năm 2022 đến 2023. Sau đó, tiền vệ này trở về quê nhà thi đấu cho BG Pathum United.

Trước cuộc đối đầu lần này, lần gần nhất Chanathip chạm trán tuyển Việt Nam là tại chung kết AFF Cup 2022. Thái Lan hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình ở lượt đi, sau đó thắng 1-0 ở lượt về để giành chức vô địch.