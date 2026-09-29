Trực tiếp Việt Nam 0-2 Thái Lan: HLV Kim Sang xin lỗi người hâm mộ

HLV trưởng Thái Lan trả lời
“Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ đã cống hiến trận đấu hay. Họ thi đấu đúng những gì tôi lên kế hoạch trước đối thủ bất bại 26 trận liên tiếp.
Đội tuyển Việt Nam rất mạnh, tôi phải nhấn mạnh điều đó. 2 năm qua, Thái Lan chưa đánh bại được họ. Tôi tin Thái Lan sẽ giành chiến thắng vì chúng tôi mang đội mạnh nhất tới đây thi đấu. Tối nay, chúng tôi đã trính diễn hết những gì tốt nhất của bóng đá Thái Lan. Tôi tự hào và mong đội tiến vào trận chung kết”, HLV Hudson nói.
“Chúng tôi vẫn còn một trận đấu với Pakistan. Thái Lan đã thắng cả hai trận, còn chúng tôi có một trận thắng và một trận thua. Nhưng từ giờ đến chặng đường phía trước, chúng tôi vẫn chưa thể biết điều gì sẽ xảy ra. Điều chúng tôi phải làm là cố gắng hết sức. Các cầu thủ đã chuẩn bị rất tốt và thực sự đã nỗ lực hết mình. Họ đã cống hiến tất cả cho đội bóng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới những trận đấu tiếp theo”, ông Kim nói.
“Nếu ở trân sân, Xuân Son có thể ghi bàn, nhưng đó chỉ là có thể thôi. Tôi vẫn cần phải thận trọng khi thiếu vắng Xuân Son và tiếp tục hướng tới trận gặp Pakistan. Các cầu thủ khác đều rất quan trọng và họ đang nỗ lực hết mình. Trên cương vị huấn luyện viên trưởng, tôi cần phải tiếp tục suy tính kỹ lưỡng”, HLV Kim tiết lộ.
Thái Lan có lực lượng mạnh
“Không chỉ Thái Lan hay Malaysia mà cả những nước khác nữa đã không triệu tập lực lượng mạnh nhất của mình ở các giải đấu trước. Lần này khi Thái Lan và các nước khác đều tung ra đội hình gồm những nhân tố xuất sắc nhất, chất lượng đội hình của họ đã được nâng cao đáng kể.
Đội tuyển Việt Nam đã thực hiện rất nhiều thay đổi trong đội hình. Tôi cũng muốn lưu ý rằng có lẽ khâu chuẩn bị thực tế của chúng ta còn hơi thiếu sót”, ông Kim nhận định.
HLV Kim Sang-sik nhận sai
“Đội tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn ở hiệp một, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Vì vậy, tôi đã điều chỉnh nhân sự và chiến thuật ở hàng tiền vệ. Họ đã thi đấu tốt và thực hiện đúng chỉ đạo của tôi. Sang hiệp hai, nhận thấy Thái Lan bộc lộ sơ hở, chúng tôi đã thay đổi cách tiếp cận của hàng công theo hướng chi tiết và khác biệt hơn.
Tuy nhiên, chúng tôi đã không ghi được bàn thắng. Tôi cảm thấy rất xấu hổ về điều đó. Mọi thứ được xếp đặt theo ý tưởng của tôi. Trách nhiệm cuối cùng của kết quả này là của tôi, của HLV trưởng”, HLV Kim Sang-sik nhận lỗi.
HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ
Ông Kim nói: “Tôi xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình. Tôi chuẩn bị các phương án chiến thuật khác nhau cho 2 hiệp của trận đấu với Thái Lan. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thật đáng tiếc đối với chúng tôi. Giải đấu chưa kết thúc, còn vài trận nữa để quyết định, hãy cùng chờ kết quả trận gặp Pakistan sắp tới”.
Việt Nam 0-2 Thái Lan
Tối 29/9 trên sân vận động Si Jalak Harupat (Indonesia), đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở lượt trận thứ hai của bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik thất bại trước đối thủ trong khu vực Đông Nam Á tại giải chính thức.●FIFA ASEAN CupViệt Nam0-2Thái LanĐANG CẬP NHẬTSarach 10’Chaiyaphon 90+4’Thống kê trận đấu
Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tạo ra thế trận cân bằng trong hiệp một. Thái Lan kiểm soát bóng 56% trong hiệp một, tạo ra 5 pha dứt điểm, chỉ một trong số đó trúng đích và tạo ra mối đe dọa rõ ràng. Tuy nhiên, đó lại chính là bàn thắng mở tỷ số của Sarach Yooyen.
Video: Sarach Yooyen ghi bàn mở tỷ số.
Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa Hoàng Đức vừa bình phục chấn thương vào sân. Đội tuyển Việt Nam ép sân trong phần lớn thời gian với tỷ lệ kiểm soát bóng 60%. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chặt chẽ của Thái Lan chống đỡ hiệu quả.
Đội tuyển xứ chùa vàng cũng có những pha đáp trả nguy hiểm. Thậm chí, số lần dứt điểm trúng đích của Thái Lan (5 lần) nhỉnh hơn so với Đình Bắc và đồng đội (4 lần).
Video: Thái Lan ấn định chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam dốc toàn lực tấn công trong những phút cuối nhưng lại nhận thêm bàn thua. Hy vọng có điểm của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tan vỡ ở phút 90+4 khi Chaiyaphon Otton tận dụng pha phản công để ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.
Trận thua 0-2 khiến đội tuyển Việt Nam hết cơ hội cạnh tranh vị trí đầu bảng. Thái Lan chắc chắn giành quyền vào chung kết. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ còn mục tiêu giữ vị trí thứ hai để tham dự trận tranh hạng ba với đội nhì bảng A.
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Trực tiếp Việt Nam 0-2 Thái Lan: HLV Kim Sang xin lỗi người hâm mộ
Mai Phương
(VTC News) -
Trực tiếp họp báo trận đấu Việt Nam vs Thái Lan: Cập nhật nhanh nhất phát biểu, cảm xúc của HLV trưởng Kim Sang-sik.
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