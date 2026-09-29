Trực tiếp Việt Nam 0-2 Thái Lan: HLV Kim Sang xin lỗi người hâm mộ

“Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ đã cống hiến trận đấu hay. Họ thi đấu đúng những gì tôi lên kế hoạch trước đối thủ bất bại 26 trận liên tiếp.

Đội tuyển Việt Nam rất mạnh, tôi phải nhấn mạnh điều đó. 2 năm qua, Thái Lan chưa đánh bại được họ. Tôi tin Thái Lan sẽ giành chiến thắng vì chúng tôi mang đội mạnh nhất tới đây thi đấu. Tối nay, chúng tôi đã trính diễn hết những gì tốt nhất của bóng đá Thái Lan. Tôi tự hào và mong đội tiến vào trận chung kết”, HLV Hudson nói.