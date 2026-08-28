Tên gọi hoa dã quỳ có ý nghĩa gì?

(VTC News) -

Dã quỳ (tên khoa học là Tithonia diversifolia) là loài thực vật thuộc họ Cúc (Asteraceae), có nguồn gốc từ khu vực Trung Mỹ và Mexico. Hoa nổi bật với màu vàng cam rực rỡ. Tại Việt Nam, hoa còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như cúc quỳ, hướng dương dại, sơn cúc hay hoa báo đông.

Hoa Dã quỳ nhuộm thắm các triền đồi.

Tên gọi “dã quỳ” có nghĩa là gì?

Xét theo chiết tự Hán - Việt, tên gọi của loài hoa này lột tả chính xác bản tính tự nhiên và hình dáng của nó. Từ “dã” mang nghĩa là hoang dã. Hoa tự do sinh sôi, nảy nở ngoài đồng ruộng, đồi núi mà không cần đến sự chăm sóc hay vun trồng của con người.

Quỳ chỉ những loài hoa luôn hướng về phía mặt trời (tương tự như hoa hướng dương). Đóa dã quỳ tròn, cánh xòe rộng và luôn vươn mình hứng trọn ánh nắng ban mai. Vì vậy, “dã quỳ” hiểu một cách mộc mạc nhất chính là “loài hoa mọc hoang dã luôn hướng về phía mặt trời”.

Hoa dã quỳ hay còn được gọi là hướng dương dại.

Ngoài tên dã quỳ, hoa còn có nhiều tên gọi khác theo các vùng miền, chẳng hạn như cúc quỳ /hướng dương dại (do loài hoa này thuộc họ cúc và có hình dáng rất giống hoa hướng dương nhưng kích thước nhỏ hơn), sơn cúc (tên gọi gợi nhớ đến loài cúc mọc trên núi cao), hoa báo đông (người dân vùng Tây Nguyên và Đà Lạt thường gọi vì mùa hoa nở rộ, khoảng tháng 10 - tháng 11 cũng là dấu hiệu báo hiệu mùa mưa vừa kết thúc, mùa đông về).

Đặc điểm nhận dạng của hoa dã quỳ

Thân cây dã quỳ có dạng bụi lớn, sống lâu năm, thân mọng nước hoặc hơi gỗ, có thể cao từ 2 - 3m. Hoa có hình dáng kết hợp giữa hoa cúc và hoa hướng dương. Đóa hoa xòe rộng, các cánh hoa hình lưỡi màu vàng cam rực rỡ, nhị hoa ở giữa màu vàng đậm.

Cây hoa dã quỳ cực kỳ dễ sống, phát triển nhanh trên những vùng đất khô sỏi đá và luôn vươn mình hướng về phía mặt trời.

Hoa Dã quỳ luôn hướng về phía mặt trời.

Ý nghĩa của hoa dã quỳ trong tình yêu

Hoa dã quỳ là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, sự kiêu hãnh và tình yêu thủy chung, bất diệt. Ý nghĩa này bắt nguồn từ truyền thuyết về nàng H’limh và người yêu là chàng K’lang.

Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa, ở một bản làng Tây Nguyên có đôi trai tài gái sắc yêu nhau tha thiết, đó là chàng K’lang và nàng H’limh. K’lang là một dũng sỹ kiêu hùng, có sức khỏe phi thường và tài săn bắn giỏi nhất vùng. Nàng H’limh là sơn nữ xinh đẹp tuyệt trần, có giọng hát trong trẻo và trái tim nhân hậu.

Hàng ngày, K’lang vào rừng săn bắn, còn H’limh ở nhà dệt tấm chăn thổ cẩm để chuẩn bị cho ngày cưới. Tình yêu của họ êm đềm và hạnh phúc giữa đại ngàn.

Hoa dã quỳ biểu thị cho sự gắn bó khăng khít, sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu.

Bi kịch bắt đầu từ LaRia, con trai của tộc trưởng bản bên cạnh đem lòng yêu H’limh tha thiết nhưng không được nàng đáp lại. Một ngày nọ, chàng K’lang vào rừng đi săn như thường lệ nhưng đến tối muộn vẫn chưa thấy về. Lo lắng cho người yêu, H’limh một mình đi vào rừng sâu để tìm kiếm. Nàng đi mãi, vượt qua nhiều con suối, ngọn đồi cho đến khi kiệt sức.

Khi lên đến đỉnh một ngọn núi, H’limh bàng hoàng nhìn thấy chàng K’lang đang bị người của bộ tộc LaRia vây đánh. LaRia hung hãn bắn một mũi tên độc hướng thẳng vào tim của K’lang.

Không một chút do dự, H’limh đã lao ra ôm lấy K’lang, lấy thân mình đỡ nhát tên chí mạng cho người yêu. Mũi tên độc cắm sâu vào lồng ngực nàng. K’lang đau đớn tột cùng, ôm xác người yêu khóc nghẹn rồi cũng gục chết bên nàng.

Nơi nàng H’limh ngã xuống, máu của nàng thấm vào đất. Không lâu sau, từ nấm mộ chung của hai người mọc lên một loài cây dại, phát triển rất nhanh và nở ra những bông hoa màu vàng rực rỡ. Người dân Tây Nguyên gọi đó là hoa dã quỳ (hay hoa cúc quỳ).

Sắc vàng của hoa chính là tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng của nàng H’limh. Cánh hoa luôn hướng về phía mặt trời tượng trưng cho lòng thủy chung, luôn hướng về người mình yêu (chàng K’lang).

Ý nghĩa của hoa dã quỳ trong cuộc sống

Do hoa dã quỳ có thể mọc và nở hoa rực rỡ ngay cả trên những vùng đất khô cằn, sỏi đá nên trong loài hoa này được cho là đại diện của tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên trong nghịch cảnh.

Sắc vàng rực rỡ của hoa mang đến cảm giác ấm áp, tràn đầy năng lượng, báo hiệu một mùa mới tươi đẹp và xua tan những ngày đông lạnh giá. Do đó, loài hoa này còn tượng trưng cho niềm vui và năng lượng sống tích cực.

Hoa dã Quỳ tại khu vực hồ Tuyền Lâm Đà Lạt.

Các cung đường ngắm hoa dã quỳ nổi tiếng nhất tại Đà Lạt

Vào mùa hoa (khoảng tháng 10 - tháng 11), thành phố ngàn hoa khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ. Du khách có thể ngắm hoa dã quỳ trải dài dọc các lối đi tại các cung đường ngoại ô nổi tiếng nhất Đà Lạt.

Cung đường Trại Mát - Cầu Đất - đèo Dran - Đơn Dương

Đây được mệnh danh là tuyến đường ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất Đà Lạt. Đoạn từ Trại Mát về đồi chè Cầu Đất hoa nở rực rỡ hai bên đường. Khi qua hết đèo Dran vào địa phận huyện Đơn Dương, bạn sẽ bắt gặp những đồi hoa dã quỳ vàng rực bao la xen lẫn thảm rau xanh.

Tuyến đèo Prenn và cao tốc Liên Khương

Thay vì mọc thành từng cánh đồng, hoa dã quỳ ở đây mọc dọc theo các sườn đồi, triền dốc và vách đá uốn lượn. Hoa mọc chen chúc thành từng hàng, ôm sát các bờ taluy đứng và vách đá uốn lượn sau khi đèo Prenn được mở rộng.

Tại khu vực chân núi Voi (đoạn nối đèo Prenn và cao tốc), người dân địa phương trồng dã quỳ sát nhau để làm hàng rào bao quanh các vườn rau và rẫy cà phê, tạo nên những bức tường hoa vàng rực rỡ, cao vút.

Điểm đặc trưng của tuyến này là hoa dã quỳ nở rực rỡ ngay dưới rìa các cánh rừng thông già. Sắc vàng chói chang tương phản mạnh với màu xanh thẫm của lá thông và màu nâu của thân cây, tạo nên một bức tranh thiên nhiên có chiều sâu, rất thích hợp cho ảnh chụp toàn cảnh.

Hoa dã quỳ ở Đà Lạt.

Tuyến nội ô (Dinh 3 - hồ Tuyền Lâm - đường hầm đất sét)

Đây là tuyến đường duy nhất tại Đà Lạt mà bạn có thể ngắm dã quỳ mọc sát mép nước. Vào những ngày trời trong, những bụi hoa vàng rực soi bóng xuống mặt hồ Tuyền Lâm phẳng lặng, xanh ngắt. Sự kết hợp giữa sắc vàng của hoa, sắc xanh của nước và sương mờ tạo nên một không gian vô cùng huyền ảo, lãng mạn.

Nhờ độ ẩm cao từ hồ Tuyền Lâm, cánh hoa dã quỳ tại tuyến này thường mọng nước, mềm mại, ít bị dập nát hay cháy rìa cánh. Sắc vàng của hoa mang sắc độ dịu mát, ấm áp chứ không bị vàng gắt như hoa mọc ngoài đồi trọc hoang vu. Hoa ở khu vực này cũng thường có xu hướng nở bền và tàn muộn hơn một chút so với vùng đón gió đại ngàn.