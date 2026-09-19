TC Group ký kết với VGX phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ xe điện

(VTC News) -

Lễ ký kết được tổ chức tại Tòa nhà Petrolimex, số 1 Khâm Thiên, TP Hà Nội, với sự tham dự của Ban lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Thành Công, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và VGX.

Tập đoàn Thành Công và Công ty Cổ phần hạ tầng Năng lượng xanh Việt Nam ký biên bản hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ phương tiện điện hóa tại Việt Nam.

TC Group sở hữu nền tảng nhiều năm kinh nghiệm về sản xuất và cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực ô tô, với năng lực sản xuất ô tô theo các tiêu chuẩn quốc tế, cùng hệ thống phân phối rộng khắp cả nước. Tập đoàn đã và đang chủ động triển khai chiến lược chuyển dịch dải sản phẩm theo hướng điện hóa, từng bước mở rộng các dòng xe điện hóa tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, VGX - với cơ cấu cổ đông là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors - có năng lực đầu tư, phát triển hạ tầng trạm sạc và các giải pháp năng lượng, hướng tới xây dựng mạng lưới hạ tầng năng lượng đồng bộ tại hàng nghìn cửa hàng xăng dầu và các điểm dừng nghỉ trên phạm vi toàn quốc.

Sự kết nối giữa hai bên được kỳ vọng sẽ tạo thêm nền tảng hạ tầng năng lượng với độ phủ rộng, đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện điện hóa, hướng tới hệ sinh thái dịch vụ thuận tiện, an toàn và tối ưu chi phí cho người dùng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Đức - Phó Chủ tịch Tập đoàn Thành Công chia sẻ việc ký kết hợp tác với VGX là bước khởi đầu quan trọng, tạo nền tảng để hai bên kết nối thế mạnh, phát huy hiệu quả nguồn lực và cùng mở rộng hệ sinh thái hạ tầng trong chiến lược phát triển hạ tầng phục vụ giao thông xanh tại Việt Nam.

“Thông qua việc chủ động triển khai các chiến lược về sản phẩm và xây dựng mạng lưới đối tác phủ rộng, chúng tôi kỳ vọng có thể mang đến cho khách hàng hệ thống hạ tầng năng lượng ngày càng thuận tiện, dễ tiếp cận với chi phí tối ưu. Qua đó, Tập đoàn Thành Công tiếp tục khẳng định cam kết về chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm điện hóa do Tập đoàn phân phối.

Chúng tôi tin rằng, việc các doanh nghiệp cùng chung tay phát huy thế mạnh, tối ưu nguồn lực xã hội và mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng năng lượng sẽ tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi sang giao thông điện hóa. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới một hệ thống giao thông hiện đại, hiệu quả và phát triển bền vững tại Việt Nam” - ông Đức nói.

Ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Hạ tầng Năng lượng xanh Việt Nam nhấn mạnh việc ký Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Thành Công và VGX là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng xanh đồng bộ, theo hướng mở phục vụ cho mọi hãng và mọi người dùng. Sự kiện này đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp nội địa trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc thực hiện chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và Net Zero vào năm 2050.

Trên nền tảng hợp tác này, Tập đoàn Thành Công và VGX sẽ cùng nghiên cứu, phát triển và từng bước triển khai hệ sinh thái hạ tầng năng lượng xanh hiện đại, thuận tiện và mang tính mở - hướng tới nhiều chủng loại phương tiện và người dùng. Mục tiêu không chỉ là đáp ứng nhu cầu trước mắt của thị trường mà còn tạo dựng nền tảng bền vững để người tiêu dùng có thể tiếp cận các giải pháp di chuyển xanh một cách dễ dàng, tin cậy và hiệu quả hơn.