Chủ xe điện lên đời VinFast Kinet: Mạnh hơn, đi xa hơn, tiện hơn

(VTC News) -

Thiết kế cá tính, khả năng tăng tốc 0 - 50 km/h dưới 6 giây, tốc độ tối đa lên tới 90 km/h là những điểm nổi bật đáp ứng nhu cầu này.

Muốn nhiều cảm xúc hơn sau mỗi cú vặn ga

Sau ba năm sử dụng một mẫu xe máy điện phổ thông để đi làm, anh Nguyễn Quang Huy (29 tuổi, Hà Nội), chuyên viên thiết kế đồ họa, đã quen với những mẫu xe xanh. Sự êm ái, dễ điều khiển và chi phí sử dụng thấp khiến anh muốn tiếp tục gắn bó với xe điện.

Tuy nhiên, khi nhu cầu di chuyển tăng lên, anh bắt đầu tìm kiếm một mẫu xe có khả năng tăng tốc mạnh hơn và kiểu dáng thể thao hơn chiếc xe đầu tiên.

“Chiếc xe cũ đáp ứng tốt nhu cầu đi lại cơ bản, nhưng sau vài năm sử dụng, tôi muốn cảm giác lái hứng khởi hơn. Tôi vẫn chọn xe điện, chỉ là muốn nâng cấp lên một mẫu xe mạnh, đi xa và có nhiều tiện ích hơn”, anh Huy chia sẻ.

VinFast Kinet thu hút anh nhờ thiết kế góc cạnh, vóc dáng cao ráo và động cơ in-hub có công suất cực đại 5.200 W. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong chưa tới 6 giây và đạt tốc độ tối đa 90 km/h.

Theo anh Huy, khác biệt dễ nhận thấy nằm ở độ vọt khi khởi hành và khả năng lấy lại tốc độ sau khi giảm ga. Sức kéo xuất hiện nhanh nhưng quá trình tăng tốc vẫn liền mạch và yên tĩnh - đặc trưng anh vốn yêu thích ở xe điện.

“Kinet phản hồi tay ga nhanh hơn rõ rệt. Khi cần nhập vào dòng phương tiện hoặc đi qua đoạn dốc, xe tạo cảm giác chủ động hơn nhưng vẫn giữ được sự êm ái”, anh nhận xét.

Cảm giác vận hành còn được hỗ trợ bởi bộ bánh 14 inch, đi kèm lốp trước kích thước 90/90-14 và lốp sau 120/70-14. Khoảng sáng gầm 160mm giúp xe thuận tiện đi qua gờ giảm tốc, dốc hầm và các điểm chuyển tiếp trong đô thị. Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc cũng hạn chế tình trạng xe trôi lùi khi người lái chuyển từ phanh sang tay ga trên đoạn đường nghiêng.

Đi xa hơn, tiện dụng hơn trong lịch trình mới

Nếu sức mạnh tạo ra khác biệt về cảm xúc, phạm vi di chuyển là yếu tố giúp Kinet đáp ứng sự thay đổi trong lịch trình của anh Huy. Công việc hiện tại khiến anh thường xuyên phải ghé gặp khách hàng hoặc xử lý những đầu việc phát sinh sau giờ làm. Với Kinet, anh Huy bày tỏ sự tự tin bởi xe sử dụng hai pin LFP, cho phạm vi di chuyển tới 145 km, giúp anh tự tin hơn với những ngày có lịch trình kéo dài.

“Phạm vi 145 km của Kinet cho tôi khoảng di chuyển rộng hơn, phù hợp với lịch làm việc hiện tại và cả những chuyến đi ngoại thành cuối tuần”, anh Huy cho biết.

Người đã quen sử dụng xe điện như anh có thể dễ dàng bố trí việc bổ sung năng lượng theo lịch trình. Thông thường, anh sạc pin ngay tại nhà, sau khi đi làm về. Nếu cần nhanh chóng tiếp tục di chuyển, anh có thể đổi pin tại hệ thống trạm của V-Green để rút ngắn thời gian chờ.

Kinet có cốp dung tích 22 lít. Không gian này đáp ứng nhu cầu chứa máy ảnh và nhiều vật dụng cá nhân thường xuất hiện trong lịch trình của anh Huy.

Các trang bị như Smart Key, màn hình TFT và hai cổng USB Type-A, Type-C tiếp tục nâng cao tính tiện dụng. Khi kết nối Bluetooth với điện thoại, màn hình có thể hiển thị thông báo cuộc gọi đến. Thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter, chủ xe còn có thể theo dõi vị trí, mức pin, tình trạng phương tiện và quãng đường di chuyển.

“Kinet giữ lại những ưu điểm khiến tôi thích xe điện như vận hành êm và dễ quản lý, đồng thời bổ sung đúng những gì tôi đang cần: xe mạnh hơn, đi xa hơn và tiện dụng hơn”, anh Huy đánh giá.