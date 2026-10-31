Dự báo thời tiết ngày 31/10: Hà Nội nắng ráo, TP.HCM cục bộ mưa to

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 31/10/2026

Trong ngày cuối cùng của tháng 10/2026, thời tiết miền Bắc tương đối thuận lợi khi mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi, diện hẹp, lượng mưa không lớn. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 29-32°C, có nơi trên 32°C, ban đêm nhiệt độ thấp nhất giảm còn 22-26°C, có nơi dưới 22°C, trời mát mẻ.

Trong đó, thời tiết Hà Nội ban ngày trời nắng ráo, nhiệt độ ngày và đêm chênh nhau khoảng 7°C, cao nhất 30-32°C, thấp nhất 23-25°C.

Ngày 31/10, TP.HCM cục bộ có nơi mưa to. (Ảnh minh họa)

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, cao nguyên Trung Bộ cũng chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Cùng ngày, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong đó, TP.HCM chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày 31/10, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực này đều có thể chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 31/10/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Lâm Đồng có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.