Ông Trump muốn dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga nhằm thúc đẩy hòa bình Ukraine

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình Ukraine. Tuy nhiên, ông không tiết lộ liệu có cuộc tiếp xúc cấp cao nào đang được lên kế hoạch cho vấn đề này hay không.

Phát biểu trước báo giới Nhà Trắng ngày 27/2, trước chuyến công du bang Texas, ông Trump nói Mỹ mong muốn các biện pháp trừng phạt đối với Nga được nới lỏng.

“Tôi rất muốn nới lỏng các lệnh trừng phạt”, nhà lãnh đạo Mỹ nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn TASS về khả năng giảm nhẹ trừng phạt đối với Moscow, đồng thời mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại giữa Nga và Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời câu hỏi của các phóng viên. (Nguồn: TASS)

Ông Trump nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu là sớm chấm dứt chiến sự tại Ukraine. “Tôi muốn cuộc chiến đó kết thúc. Tôi đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cả hai chúng tôi đều muốn cuộc chiến kết thúc, và chúng tôi muốn nó kết thúc càng nhanh càng tốt”, ông nói. Tuy vậy, ông không cho biết liệu Mỹ và Nga có đang chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc cấp cao nào mới hay không.

Trước đó, theo Axios, ngày 25/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm khoảng 30 phút với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là lần liên lạc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi cuối tháng 1. Các nguồn thạo tin cho biết cuộc trao đổi diễn ra trong bầu không khí thân thiện, tích cực.

Một nguồn tin cho biết, ông Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc chiến sẽ khép lại trong năm nay, trong khi ông Trump nhận định xung đột đã kéo dài quá lâu và mong muốn chiến sự có thể chấm dứt trong vòng một tháng.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên. Tuy nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào việc cuộc gặp tiếp theo giữa các nhà đàm phán Mỹ, Nga và Ukraine vào đầu tháng 3 có đạt được tiến triển đáng kể hay không.

Cuộc gọi diễn ra đúng một ngày sau dịp tròn 4 năm xung đột Nga - Ukraine nổ ra, và một ngày trước khi các đặc phái viên của ông Trump là Jared Kushner và Steve Witkoff gặp nhóm đàm phán của Tổng thống Zelensky tại Geneva.

Tuy nhiên, Hãng thông tấn nhà nước Nga hôm 26/2 đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Moskva không vội đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine. “Các bạn có nghe chúng tôi nói về bất kỳ thời hạn nào chưa? Chúng tôi không đặt ra thời hạn, chúng tôi có nhiệm vụ và đang thực hiện nhiệm vụ đó”, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết.

Các quan chức cấp cao Nga cũng tiếp tục bác bỏ nhận định cho rằng một thỏa thuận hòa bình sắp được ký kết. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng còn quá sớm để đánh giá tiến trình đàm phán hoặc đưa ra dự báo về triển vọng hòa bình, đồng thời cảnh báo việc xác định thời điểm cụ thể vào lúc này là không phù hợp.