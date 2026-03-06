Washington Post: Nga cung cấp tin tình báo giúp Iran nhắm trúng mục tiêu Mỹ

(VTC News) -

Tờ Washington Post đưa tin, theo ba quan chức nắm thông tin tình báo, Nga đang cung cấp cho Iran dữ liệu mục tiêu để tấn công lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Nguồn tin cho biết kể từ khi chiến sự bùng phát hôm thứ Bảy, Moskva đã chuyển cho Tehran thông tin về vị trí các tài sản quân sự của Mỹ, bao gồm tàu chiến và máy bay trong khu vực. Các quan chức yêu cầu giấu tên.

“Mọi thứ cho thấy đây là một nỗ lực khá toàn diện", một nguồn tin nói.

Đại sứ quán Nga tại Washington chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Trước đó, Moskva kêu gọi chấm dứt xung đột và sẵn sàng làm trung gian hoà giải.

Năng lực tấn công của Iran có dấu hiệu được hỗ trợ

Mức độ hỗ trợ cụ thể của Nga vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết năng lực tự xác định vị trí lực lượng Mỹ của Iran đã suy giảm sau chưa đầy một tuần giao tranh, khiến dữ liệu tình báo từ bên ngoài trở nên đặc biệt giá trị.

Hôm Chủ nhật, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran tại Kuwait khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Kể từ khi chiến sự nổ ra, Iran đã phóng hàng nghìn UAV tấn công tự sát và hàng trăm tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ, đại sứ quán và một số mục tiêu dân sự trong khu vực.

Một tòa nhà cạnh trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Juffair, Bahrain bị hư hại sau khi trúng máy bay không người lái tấn công của Iran vào cuối tuần qua. (Ảnh: Reuters)

Ở chiều ngược lại, chiến dịch của Mỹ và Israel đã đánh trúng hơn 2.000 mục tiêu tại Iran, bao gồm các bệ phóng tên lửa đạn đạo, tài sản hải quân và những cơ sở liên quan đến bộ máy lãnh đạo.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Iran đang chịu tổn thất nặng nề, song không bình luận về thông tin Nga hỗ trợ Tehran.

“Chế độ Iran đang bị giáng đòn nặng nề. Khả năng trả đũa bằng tên lửa đạn đạo của họ giảm dần mỗi ngày, hải quân bị phá hủy, năng lực sản xuất quân sự bị đánh sập, và các lực lượng ủy nhiệm gần như không còn khả năng chiến đấu", bà nói.

Ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ bị phá hủy sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Konarak, Iran, ngày 1/3/2026. (Ảnh: Vantor/Handout qua Reuters)

CIA và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin này.

Trong khi đó, khi được hỏi về thông điệp gửi tới Nga và Trung Quốc, hai quốc gia được cho là có quan hệ gần gũi với Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng họ “không thực sự là yếu tố trong cuộc xung đột hiện nay”.

Hai quan chức cũng cho biết Trung Quốc dường như chưa tham gia hỗ trợ Iran về mặt quân sự, dù hai nước có quan hệ chặt chẽ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Dấu hiệu từ các cuộc tấn công chính xác

Các nhà phân tích cho rằng việc chia sẻ tình báo có thể giải thích độ chính xác của một số cuộc tấn công gần đây do Iran thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng chỉ huy - kiểm soát, hệ thống radar và các công trình quân sự tạm thời của Mỹ.

Một cơ sở của CIA trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) cũng bị tấn công trong những ngày gần đây.

Bà Dara Massicot, chuyên gia về quân đội Nga tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cho rằng Iran đang nhắm mục tiêu khá chính xác vào các hệ thống radar cảnh báo sớm.

“Họ đang thực hiện các đòn đánh rất có mục tiêu, tập trung vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát”, bà nói.

Khói bốc lên trong một cuộc tấn công bằng tên lửa được cho là do Iran thực hiện gần một căn cứ của Mỹ, tại Manama, Bahrain, ngày 28/2/2026. (Ảnh: Reuters)

Iran chỉ sở hữu số lượng rất hạn chế vệ tinh quân sự và không có chòm vệ tinh riêng. Vì vậy, dữ liệu hình ảnh từ năng lực không gian tiên tiến hơn của Nga có thể mang lại lợi thế đáng kể, đặc biệt khi Moskva đã tích lũy kinh nghiệm xác định mục tiêu sau nhiều năm chiến sự với Ukraine.

Bà Nicole Grajewski, chuyên gia nghiên cứu hợp tác Nga - Iran tại Trung tâm Belfer thuộc Trường Harvard Kennedy, nhận định các cuộc tấn công trả đũa của Tehran cho thấy mức độ “tinh vi” cao hơn trước.

Theo bà, Iran không chỉ lựa chọn mục tiêu có tính toán mà trong một số trường hợp còn có thể xuyên thủng hệ thống phòng không của Mỹ và các đồng minh.

Trong khi đó, một số nguồn tin am hiểu tình hình cho biết Lầu Năm Góc đang nhanh chóng tiêu hao kho vũ khí chính xác và tên lửa đánh chặn phòng không. Điều này làm dấy lên lo ngại từng được Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cảnh báo khi Tổng thống Donald Trump cân nhắc phê chuẩn chiến dịch quân sự.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đã tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của đánh giá này.

Iran trước đó cũng là một trong những đối tác quan trọng của Nga trong chiến sự với Ukraine, cung cấp công nghệ sản xuất UAV tấn công giá rẻ - loại vũ khí đã nhiều lần gây sức ép lên hệ thống phòng không của Kiev và làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn do phương Tây cung cấp.

Tuy vậy, các chuyên gia nhận định việc Nga chưa trực tiếp can dự quân sự cũng phản ánh thực tế rằng Moskva vẫn phải tập trung nguồn lực cho chiến trường Ukraine.

“Điện Kremlin nhìn nhận đây không phải là cuộc chiến của họ”, bà Massicot nói. “Về mặt tính toán chiến lược, Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu của Nga".

Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Điện Kremlin: Iran chưa đề nghị Nga cung cấp vũ khí Trước đó, Điện Kremlin ngày 5/3 cho biết Iran chưa tiếp cận Moskva để đề nghị cung cấp vũ khí, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Nga đã lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức đối với quốc gia này. Năm ngoái, Iran và Nga đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược kéo dài 20 năm. Nga hiện cũng đang xây dựng thêm hai tổ máy điện hạt nhân mới tại Bushehr – nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Trong khi đó, Tehran trước đây đã cung cấp máy bay không người lái Shahed cho Nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Khi được hỏi liệu Nga có kế hoạch hỗ trợ vật chất cho Iran, bao gồm cung cấp vũ khí hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Trong trường hợp này, phía Iran không đưa ra yêu cầu nào. Quan điểm nhất quán của chúng tôi đã được biết rõ và không có thay đổi nào về lập trường đó".