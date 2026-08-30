Tấp nập thi công xuyên lễ tại siêu dự án ngăn triều 10.000 tỷ ở TP.HCM

Được tái khởi động vào đầu tháng 2/2026, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, còn được gọi là dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn nước rút.

Theo Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam, chủ đầu tư dự án, đến tháng 8/2026, nhiều hạng mục chính đã đạt hơn 90% tiến độ. Toàn công trường đang nỗ lực đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành dự án chậm nhất vào ngày 31/12/2026.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại các cống ngăn triều Mương Chuối, Tân Thuận, Phú Định..., các đơn vị thi công vẫn duy trì nhân lực, máy móc làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tại cống ngăn triều Mương Chuối, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị được huy động để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như nhà điều hành, bờ kè bảo vệ, khuôn viên cây xanh và tổ hợp cửa van âu thuyền.

Đến nay, cống ngăn triều Mương Chuối đã đạt khoảng 95% tiến độ. Các hạng mục quan trọng như trụ pin, tháp van, âu thuyền, dầm van, cầu công tác cùng 4/4 cửa van chính đã hoàn tất.

Những phần việc còn lại đang được khẩn trương triển khai, gồm xây dựng kè bảo vệ bờ, bến neo đậu tàu thuyền, thảm đá gia cố lòng sông, đường vận hành và chuẩn bị tổ hợp cửa van âu thuyền.

Cũng tại khu vực này, tòa nhà quản lý trung tâm của dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, cảnh quan và lắp đặt thiết bị. Công trình đã hoàn thành phần thô và đạt khoảng 90% tiến độ.

Trong khi đó, tại cống ngăn triều Tân Thuận, nằm ở khu vực cửa sông Kênh Tẻ giao với sông Sài Gòn, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng chục công nhân đang tập trung hoàn thiện nhà vận hành, khuôn viên cây xanh và lắp đặt hệ thống điện. Đến nay, công trình đạt khoảng 95% tiến độ.

Tại cống ngăn triều Phú Xuân, thuộc khu vực cửa sông Rạch Đỉa giao với sông Soài Rạp, tiến độ dự án đạt khoảng 93%. Các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện kè mang cống, nhà vận hành, cảnh quan và những hạng mục phụ trợ.

Cống ngăn triều Bến Nghé hiện là hạng mục có tiến độ cao nhất, đạt khoảng 99% và đã được vận hành thử vào tháng 2/2026. Đơn vị thi công đang tiếp tục nạo vét tạo luồng và vi chỉnh hệ thống điều khiển tự động SCADA.

Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng có quy mô xây dựng 6 cống kiểm soát triều lớn tại các cửa sông chính, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Ngoài ra, dự án còn có 2 cống kiểm soát triều quy mô nhỏ là Cầu Kinh và Bà Bướm; xây dựng khoảng 6 km đê kè tại các đoạn xung yếu từ Vàm Thuật đến sông Kinh, kết hợp 43 cống kiểm soát triều quy mô nhỏ.

Dự án được triển khai nhằm kiểm soát triều cường, giảm ngập và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu cho khu vực có diện tích khoảng 570 km², với khoảng 6,5 triệu dân sinh sống ở khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.

Sau thời gian gián đoạn, các công trường của dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2026.