Tạp chí Singapore: Đến Phú Quốc rồi mới nhận ra vài ngày là không đủ

(VTC News) -

Từ những bãi biển vắng người, công trình kỳ ảo của Bill Bensley đến thế giới giải trí kéo dài từ ban ngày tới đêm muộn, Đảo Ngọc khiến cô rời đi cùng một sự tiếc nuối: vẫn còn quá nhiều điều chưa kịp trải nghiệm.

Hòn đảo hiếm hoi còn đủ rộng để du khách “biến mất”

Có những điểm đến khiến người ta hài lòng khi rời đi. Nhưng cũng có nơi để lại cảm giác tiếc nuối bởi hành trình kết thúc quá sớm. Với nữ ký giả Kerry Low của ANZA - tạp chí dành cho cộng đồng expat quốc tế tại Singapore - Phú Quốc thuộc về vế thứ hai.

Không gian khoáng đạt với biển xanh cát trắng tại Bãi Kem Phú Quốc, nơi du khách có thể tạm thời “biến mất” khỏi phố thị.

Trong bài viết “Nơi hành trình khám phá bắt đầu” đăng trên ấn bản tháng 9/2026, tác giả thừa nhận chuyến đi ngắn ngày chỉ đủ để cô nhận ra mình đã đánh giá thấp quy mô trải nghiệm của hòn đảo.

“Càng nhìn ngắm Phú Quốc, tôi càng nhận ra ở đây vài ngày sẽ chẳng bao giờ là đủ. Có những bãi biển tôi chưa kịp đặt chân tới, những trải nghiệm tôi không có thời gian thử và những góc nhỏ của hòn đảo mà khi rời đi, tôi ước gì mình có thêm thời gian để khám phá”, Kerry Low viết.

Điều gây ấn tượng đầu tiên với nữ ký giả không phải một khu nghỉ dưỡng xa hoa hay công trình giải trí hoành tráng, mà là cảm giác khoáng đạt ngày càng khó tìm thấy tại những điểm đến ven biển nổi tiếng của Đông Nam Á. Theo ANZA, du khách vẫn có thể tìm được tại Phú Quốc một khoảng cát vắng lặng, tách khỏi đám đông và tận hưởng cảm giác như cả bãi biển thuộc về riêng mình.

Phía sau những dải cát trắng mịn của Bãi Sao, Bãi Kem là những cánh rừng mưa nhiệt đới trải dài xuống các bờ biển hẻo lánh, xen giữa là thác nước, đường mòn và một thế giới hoang dã phong phú. Vườn quốc gia bao phủ phần lớn diện tích đảo tạo nên không gian đủ rộng để con người có thể tạm thời “biến mất” khỏi phố thị.

Chinh phục những đường golf tại sân Eschuri Vung Bau - sân golf đẳng cấp được thiết kế với chủ đề “lên rừng xuống biển”.

Nhưng Phú Quốc trong mắt ANZA không phải hòn đảo chỉ dành cho những ngày nằm dài bên bờ biển. Ngay sau lớp thiên nhiên nguyên sơ là một “sân chơi” rộng lớn dành cho người yêu vận động và khám phá. Du khách có thể chèo thuyền kayak qua những vùng vịnh kín gió, lặn ngắm san hô, chơi pickleball tại Sun Tropical Village hay thử sức trên sân golf Eschuri Vung Bau - nơi địa hình tự nhiên của rừng và biển được đưa vào từng đường golf. Chính sự chuyển đổi liên tục giữa tĩnh lặng và sôi động khiến chuyến đi khó có thể gói gọn trong khuôn mẫu của một kỳ nghỉ biển thông thường.

Nếu thiên nhiên khiến Kerry Low muốn đi xa hơn, những khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc lại khiến cô muốn ở lại lâu hơn. Với gia đình nhiều thế hệ, ANZA lựa chọn New World Phu Quoc Resort nhờ hệ thống biệt thự rộng rãi, hồ bơi riêng và công viên nước ngay trong khuôn viên. Premier Village Phu Quoc Resort tại mũi Ông Đội lại sở hữu đặc quyền địa lý hiếm có: du khách có thể ngắm bình minh và hoàng hôn từ hai phía biển trong cùng một ngày. Trải nghiệm ấy được nữ ký giả ví như một “kỳ nghỉ trong mơ”.

Không gian lưu trú mang đậm tính sân khấu và câu chuyện kiến trúc giả tưởng về Đại học Lamarck tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay.

Nhưng nơi khiến tác giả kinh ngạc hơn cả là JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - khu nghỉ dưỡng được kiến trúc sư Bill Bensley xây dựng dựa trên câu chuyện giả tưởng về Đại học Lamarck. Thay vì chỉ tạo ra một khách sạn đẹp, “phù thủy kiến trúc” đã dựng nên cả một thế giới với những phân khoa kỳ lạ, rương cổ, phòng thí nghiệm, hầm rượu bí mật và vô số chi tiết lập dị được sắp đặt có chủ ý.

Mỗi không gian giống như một cảnh phim, còn du khách trở thành nhân vật đang lần theo dấu vết của một ngôi trường đã mất. ANZA mô tả cách kể chuyện bằng kiến trúc tại đây là “mang tính sân khấu và vô cùng xuất sắc”. Đó không còn đơn thuần là nơi lưu trú, mà là công trình khiến du khách muốn đi chậm lại, quan sát từng cánh cửa, hành lang và món đồ trang trí - rồi nhận ra một đêm nghỉ dường như là quá ít.

Khi hoàng hôn không phải đoạn kết của một ngày vui

ANZA cũng khuyến nghị du khách dành trọn một ngày cho Hòn Thơm, bắt đầu bằng hành trình trên tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới vượt biển tới Hòn Thơm. Từ cabin, những đảo nhỏ, làng chài và mặt biển xanh mở ra phía dưới, tạo cảm giác như du khách đang rời đảo chính để bước sang một thế giới khác.

Sự thay đổi ấy trở nên rõ rệt khi đặt chân tới Hòn Thơm. Buổi sáng có thể trôi qua giữa những đường trượt tốc độ cao của công viên nước Aquatopia, còn buổi chiều lại chậm rãi bên hồ bơi vô cực và bãi biển tại Santo Beach Club. Một bên là tiếng reo hò và những trò chơi giàu năng lượng; một bên là âm nhạc, mặt biển cùng những giờ phút gần như không cần làm gì. Hai trạng thái đối lập cùng tồn tại trên một hòn đảo, đủ để mỗi thành viên trong gia đình tìm được kỳ nghỉ theo cách riêng.

Nếu tại nhiều hòn đảo, hoàng hôn thường báo hiệu một ngày vui chơi sắp khép lại, thì tại Nam đảo Phú Quốc, đó mới là lúc trải nghiệm bước sang chương tiếp theo. ANZA ví Thị trấn Hoàng Hôn như một không gian nhập vai khổng lồ, nơi du khách có thể lang thang qua những con phố ven biển, bất ngờ bắt gặp các màn trình diễn đường phố rồi kết thúc buổi chiều tại Cầu Hôn - công trình vươn ra giữa biển nhưng cố ý để lại một khoảng cách nhỏ giữa hai nhánh cầu.

Nam đảo rực rỡ trong pháo hoa khi màn đêm buông xuống.

Khi mặt trời lặn xuống đúng khoảng trống ấy, toàn bộ công trình trở thành một sân khấu giữa thiên nhiên. Nhưng ánh tà dương không phải màn hạ. Những show diễn, âm nhạc và pháo hoa tiếp tục kéo dài nhịp sống của Nam đảo tới đêm muộn.

Một buổi tối tại đây, theo gợi ý của tạp chí Singapore, không nhất thiết phải cầu kỳ. Đó có thể chỉ là một chiếc bàn yên tĩnh bên biển, một bát bún quậy Kiến Xây và ly bia thủ công Sun KraftBeer mát lạnh. Chính sự đan xen giữa hương vị địa phương với không gian và trải nghiệm quốc tế tạo nên một Phú Quốc vừa mới mẻ, vừa giữ được cá tính riêng.

Sức hút của hòn đảo càng trở nên rõ nét với thị trường Singapore khi khoảng cách được rút ngắn bằng đường bay thẳng của Sun PhuQuoc Airways. Chuyến bay kéo dài khoảng 1 giờ 45 phút đưa Phú Quốc trở thành lựa chọn phù hợp cho cả những kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài, thay vì một hành trình cần chuẩn bị nhiều ngày.

Sun PhuQuoc Airways được kết nối thẳng từ Singapore đến Phú Quốc, rút ngắn hành trình bay chỉ còn khoảng 1 giờ 45 phút.

Với du khách Singapore, một buổi sáng họ còn ở giữa nhịp sống đô thị của Đảo quốc Sư tử, nhưng chỉ vài giờ sau đã có thể đứng trước biển Phú Quốc, ngắm hoàng hôn tại Cầu Hôn hoặc bước vào thế giới kỳ ảo của Bill Bensley. Sự xuất hiện của hãng hàng không mang tên hòn đảo đồng thời hoàn thiện chuỗi trải nghiệm liền mạch từ chuyến bay, lưu trú, vui chơi, giải trí đến ẩm thực.

Bài viết của ANZA vì thế không đơn thuần đưa ra một danh sách địa điểm nên ghé thăm. Qua trải nghiệm của Kerry Low, Phú Quốc hiện lên như một hòn đảo luôn khiến lịch trình ban đầu trở nên quá ngắn: vừa đủ hoang sơ để người ta tìm được khoảng lặng, nhưng cũng đủ nhiều trải nghiệm để không ai muốn chỉ đến một lần.

Và có lẽ, lời ca ngợi thuyết phục nhất dành cho một điểm đến không nằm ở việc du khách đã đi được bao nhiêu nơi, mà là khi rời đi, họ vẫn còn nguyên khao khát quay trở lại.