Tăng không ngừng, VN-Index áp sát mốc 1.700 điểm

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 21/8 trong trạng thái bùng nổ khi VN-Index tăng 23,64 điểm (tương đương 1,42%) lên 1.688 điểm, áp sát mốc 1.700 điểm.

Lực kéo từ nhóm tài chính - ngân hàng góp phần đưa VN-Index tiến xa khỏi tham chiếu. Trong phiên sáng, VN-Index duy trì biên độ tăng trên 20 điểm, bất chấp áp lực chốt lời tại nhiều nhóm ngành khác như tiêu dùng, bất động sản, công nghiệp hay nguyên vật liệu.

Sang phiên chiều, dòng tiền đổ mạnh vào các cổ phiếu ngân hàng khiến thị trường thêm hưng phấn. VN-Index có lúc vượt mốc 1.690 điểm và liên tục thử thách ngưỡng cản 1.700 điểm.

VN-Index tiến sát 1.700 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Kết phiên giao dịch 21/8, sàn HoSE ghi nhận 214 mã giảm, 118 mã tăng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng duy trì đà tăng từ phiên sáng với hàng loạt mã tăng kịch trần như OCB, SSB, VIB, STB, TPB, MSB. Các mã còn lại cũng ghi nhận mức tăng mạnh, nhiều mã sát giá trần.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,66 điểm (tương đương 0,2%) lên 284,39 điểm. Toàn sàn có 71 mã tăng, 106 mã giảm. UPCoM-Index tăng 0,9 điểm (tương đương 0,8%) lên 110,58 điểm.

Một điểm đáng chú ý là dù cả 3 chỉ số chính cùng tăng điểm nhưng màn hình giao dịch lại ghi nhận sắc đỏ bao phủ khi số mã giảm áp đảo số mã tăng. Toàn thị trường có 343 mã tăng, 784 mã giữ tham chiếu và 478 mã giảm.

Do chỉ số tăng một mạch từ đầu giờ đến khi đóng cửa nên dòng tiền không tạo đột biến như phiên trước. Thanh khoản toàn thị trường đạt 56.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước.

Trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 2.400 tỷ đồng. Trong đó, mã bị bán ròng mạnh nhất là VPB với 584 tỷ đồng, HPG 344 tỷ đồng, CTG 241 tỷ đồng, GEX 172 tỷ đồng, KDH 146 tỷ đồng...