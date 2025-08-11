(VTC News) -

Kết thúc phiên giao dịch sáng 11/8, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận cột mốc mới khi VN-Index tạm dừng ở 1.600,41 điểm, tăng 15,46 điểm so với phiên trước. Đây là vùng đỉnh cao nhất trong lịch sử. Giá trị giao dịch trên HoSE vượt 24.400 tỷ đồng, dù thanh khoản không tăng đột biến so với các phiên gần đây.

Chỉ số VN30 cũng bứt phá lên 1.745 điểm, tăng hơn 16 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index đạt 274,8 điểm. Upcom-Index sáng nay cũng tăng 0,68 điểm lên mức 109,22 điểm.

Nhóm ngân hàng trở lại vị thế dẫn dắt khi đóng góp phần lớn số điểm tăng cho VN-Index. Trong đó, VAB tăng trần lên 19.600 đồng/cp, MBB và EIB tăng lần lượt 4,4% và 2,8%, các mã VIB, ACB, BID, SHB, VCB tăng trên 1%.

Cổ phiếu bất động sản cũng hút mạnh dòng tiền. CII và QCG cùng chạm trần, không có bên bán trong khi khối lượng dư mua đều trên 1,6 triệu đơn vị. PDR, HPX, CEO, KHD đều tích lũy trên 4% so với tham chiếu. Các mã vốn hóa vừa như NLG, KDH, NVL dao động khoảng 2-3%.

Chứng khoán vượt 1.600 điểm.

Một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN, MBB, VCB, BID, GVR… đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, MSN đang dẫn sóng khi tăng hết biên độ lên 82.000 đồng và dư mua gần 2 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu liên quan đến Vingroup là tác nhân ghì đà tăng của chỉ số. VIC giảm nhẹ xuống 115.000 đồng, còn VHM và VRE lần lượt mất 0,5% và 1,7%.

Cổ phiếu chứng khoán phân hóa, sắc xanh ghi nhận tại TVB (+3,4%), HBS (+2,7%), APS (+2,6%), AAS (+2,4%), SHS (+1,3%), TVS (+1,5%), PSI (+1,2%), VFS (+1,1%). Ở chiều ngược lại, WSS và SBS giảm 1,4%; một số mã khác như HCM, ORS, BSI, VDS, CTS giảm nhẹ dưới tham chiếu.

Theo nhóm chuyên gia tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index đang nỗ lực củng cố đà tăng tại vùng 1.570 - 1.590 điểm. Các chỉ báo khung ngày cho thấy xu hướng tăng được duy trì nhưng sẽ khó tránh khỏi những nhịp rung lắc khi chạm các vùng điểm số mới. Nhà đầu tư do đó cần lưu ý nguy cơ chỉ số diễn biến giằng co trong phiên.

Đồng quan điểm, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá VN-Index đã tiếp tục duy trì đà tăng sau khi vượt ngưỡng kháng cự 1.565 điểm, trùng với vùng dự báo trước đó. Trong phiên gần nhất, chỉ số đã quay lại kiểm định mốc này và nhận được lực cầu hỗ trợ kịp thời, giúp đảo chiều tăng trở lại ngay trong phiên.

Nếu lực mua duy trì, VN-Index có thể hướng đến vùng kháng cự tiếp theo quanh 1.614 - 1.645 điểm. Dù vậy, các chuyên gia lưu ý một số tín hiệu gần đây cho thấy xung lực tăng đang chững lại, vì vậy nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro và tránh mua đuổi ở vùng giá cao.