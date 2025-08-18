(VTC News) -

Đưa ra lời khuyên với những người chơi mới, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận Kinh tế vĩ mô & Chiến lược thị trường, Khối Phân tích của Công ty chứng khoán VNDirect, cho rằng, nên nhìn nhận vấn đề này ở cả 2 khía cạnh: tích cực và tiêu cực.

Thời điểm thị trường chứng khoán đang nhiều biến động rõ ràng là không phù hợp với những nhà đầu tư mới, đặc biệt nhà đầu tư trẻ vì có nhiều rủi ro, những tính toán sai lầm do thiếu kinh nghiệm có thể phải trả giá khi thị trường đảo chiều. Tuy nhiên, đây cũng lại là cơ hội tốt để những nhà đầu tư mới tích lũy kinh nghiệm - điều mà những lúc thị trường ít "sóng" không thể tạo ra được. Ngoài ra, nếu có chiến lược đúng đắn thì hiệu suất đầu tư dễ dàng tăng cao.

"Tôi cho rằng những nhà đầu tư trẻ, nhà đầu tư mới chơi chứng khoán vẫn có thể tham gia thị trường lúc này nhưng mức đầu tư chỉ nên vừa phải với một phần vốn nhỏ chứ không nên đầu tư mạnh tay, đặc biệt không nên "tất tay" tài sản. Phần vốn nhỏ ấy vừa là để đầu tư, vừa là để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trên thị trường. Trong trường hợp đầu tư sai thì hậu quả không quá nặng nề và còn có cơ hội để sửa", ông Hinh nói.

Chứng khoán liên tục lập đỉnh, người mới chơi có nên đầu tư? (Ảnh minh họa)

Tư vấn nên đầu tư cho cổ phiếu nào vào thời điểm này, ông Hinh cho biết, giới trẻ và người mới chơi chứng khoán nên lựa chọn đầu tư vào những ngành đang được tập trung phát triển.

"Chính phủ đang thúc đẩy đầu tư công thì cổ phiếu của các ngành này có dư địa phát triển tốt, chẳng hạn sắt thép, xây dựng, giao thông. Ngoài ra cổ phiếu ngành ngân hàng cũng là lựa chọn đầu tư tốt vì Nhà nước đang đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng để thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong vài năm nữa, ngành ngân hàng vẫn là trụ cột trong phát triển kinh tế", ông Hinh dự báo.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc kinh doanh Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam - cũng cho rằng người trẻ, người mới chơi vẫn nên tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán lúc này vì đây cũng là cơ hội tốt để đạt lợi nhuận, tích luỹ tài sản, kiến thức, kỹ năng. Ngay cả nếu có sai lầm thì vẫn có thể sửa chữa khi thị trường đang rất thăng hoa, nhiều dư địa tăng trưởng.

Tuy vậy, ông Quang khuyến cáo nhà đầu tư trẻ hoặc nhà đầu tư mới tham gia cần xác định rõ đây là giai đoạn cần cẩn trọng cao độ vì chứng khoán đang rất cao, những nhà đầu tư nhỏ lẻ là đối tượng dễ gặp bất lợi nhất.

Ông Ngô Thành Huấn - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT - cũng đồng tình cho rằng nhà đầu tư mới dù ít kinh nghiệm vẫn rất nên tham gia vào thị trường chứng khoán trong bối cảnh tăng trưởng mạnh như hiện nay.

"Tuy nhiên, tôi cho rằng không nên "tất tay" với tài sản của mình mà nên phân chia ra thành các khoản đầu tư khác nhau để mua đều theo thời gian, mua dần và mua rải ra, nhằm vừa tích luỹ kinh nghiệm, kiến thức vừa ổn định tâm lý khi thị trường biến động", ông Ngô Thành Huấn nói.

Cũng theo ông Huấn, thời gian qua, nhiều nhà đầu tư đã thu được kết quả rất tích cực từ đầu tư chứng khoán, nhưng phần lớn đều là những nhà đầu tư lâu dài, có kinh nghiệm và biết "chốt thời điểm" để vào - ra phù hợp. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư cá nhân, nhất là nhà đầu tư mới, người có tham vọng lớn vội vã đầu tư tất tay khi thị trường vượt đỉnh nên đã thua lỗ.

"Vì vậy chúng tôi cho rằng những nhà đầu tư mới chơi, người trẻ cần phải có kiến thức và tìm hiểu kỹ về công ty niêm yết, cổ phiếu rồi mới xuống tiền”, ông Huấn khuyến cáo.