VN-Index lập đỉnh mới nhưng nhanh chóng lao dốc

(VTC News) -

Vào khoảng 10h30 phút sáng nay, VN-Index đã chạm ngưỡng 1.657 điểm nhờ nhóm VN30 đóng góp khoảng 20 điểm tăng.

Chỉ số VN30 phân hóa dù sắc xanh đang lấn lướt, VN30-Index tăng 16 điểm và lần đầu vượt mốc 1.800.

Nổi bật có MBB, VPB, VIC cùng tăng trên 5%; ACB, VHM tăng hơn 3%. Ở chiều ngược lại, DGC, LPB, TPB giảm hơn 1%, cùng STB, BID, BCM, CTG, PLX, GAS, MWG giảm nhẹ dưới tham chiếu.

Nhóm bất động sản hưởng lợi chủ yếu từ bộ ba “họ Vin” (VIC, VHM, VRE), bên cạnh CII (+0,9%) và GVR (+0,5%). Ngược lại, nhiều mã như NLG, HDG, KDH, SCR, CEO, DIG, TCH, DXG, HPX, DXS, PDR chịu áp lực điều chỉnh 1–2%. Diễn biến này cho thấy sự phân hóa đã bắt đầu diễn ra.

Ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ với MBB, VPB, BAB, VAB, ACB, SGB tăng 2–5%, trong khi TPB, LPB, BID, CTG, MSB giao dịch quanh tham chiếu.

VN-Index lập đỉnh mới.

Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến các chỉ số đồng loạt thu hẹp đà tăng và lùi về quanh tham chiếu.

Kết phiên sáng 15/8, VN-Index giảm 1,24 điểm (0,08%) xuống 1.639,45 điểm, HNX-Index mất 2,66 điểm (0,93%) còn 282,49 điểm và UPCoM-Index giảm 0,35 điểm (0,32%) về 109,6 điểm.

Toàn thị trường ghi nhận 538 mã giảm, áp đảo so với 206 mã tăng và 234 mã đứng giá. Riêng HOSE có 266 mã giảm, 68 mã tăng và 39 mã đi ngang. Thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 1,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch, giá trị 32.685 tỷ đồng; trên HOSE đạt gần 29.700 tỷ đồng, giảm 4% so với phiên trước.

VN-Index và VN30-Index thậm chí chuyển sang sắc đỏ sau khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn quay đầu giảm. Rổ VN30 ghi nhận 17 mã giảm, 10 mã tăng. BID, CTG, TCB, STB và LPB là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất, trong khi VIC, MBB, VCB và VPB đóng góp tích cực.

Nhóm dầu khí duy trì diễn biến khởi sắc với BSR tăng 5,9% lên 24.100 đồng/cp, PLX +2,1%. Các mã TDG, PVC, PVT, PVD, GAS tăng dưới 1%.

Ở nhóm bất động sản, ngoại trừ VIC (+1,9%) và VHM (+0,2%), phần lớn cổ phiếu điều chỉnh. HTN giảm 1%, trong khi PDR, AGG, NVL, DXG, LDG, TCH, QCG, VPH, CEO, KDH, DIG, SCR, HPX, NLG, L14, HDG giảm hơn 2%.

Cổ phiếu ngân hàng phân hóa rõ nét. EIB tăng 4,4%, MBB (+3,3%), VPB (+2,3%), VAB (+2,2%), SGB (+2,1%), ACB (+1,3%), VCB (+1,1%) giữ sắc xanh, trong khi STB, BAB giảm khoảng 2% và các mã OCB, LPB, BVB, BID, CTG lùi nhẹ.