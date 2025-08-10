(VTC News) -

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, chỉ số VN-Index tăng 89,74 điểm, tương đương 6%, lên 1.584,95 điểm và ghi nhận mức điểm số cao kỷ lục mới.

Dự đoán về chứng khoán tuần tới, báo cáo của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam dự đoán, giá vùng kháng cự tiếp theo mà thị trường có thể hướng tới trong tháng 8 nằm trong khoảng 1.600 - 1.650 điểm, với động lực chính đến từ lực cầu ổn định và dòng tiền vào thị trường vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu rõ rệt.

Một yếu tố hỗ trợ quan trọng được nhấn mạnh là mặt bằng lãi suất thấp trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư thay thế chưa đủ cạnh tranh.

Bên cạnh đó, báo cáo chỉ ra một loạt yếu tố hỗ trợ đà tăng như: rủi ro chính sách thuế đã phần nào được tháo gỡ, dự báo GDP cả năm 2025 có thể tăng trưởng 7,4%, tín dụng kỳ vọng tăng trên 17%, cùng với đó là kỳ vọng nâng hạng thị trường và dòng vốn ngoại quay trở lại mua ròng.

Chứng khoán tuần tới sẽ hướng đến 1.600 điểm.

TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư chiến lược DG Capital cho rằng, sau nhịp điều chỉnh mạnh vừa qua, VN-Index hoàn toàn có khả năng bước vào một xu hướng tăng mới, có thể vượt mốc 1.600 điểm, thậm chí hướng đến 1.800 điểm.

Theo ông, đây là thời điểm phù hợp cho cơ hội để giải ngân vào các cổ phiếu tiềm năng với mức chiết khấu hợp lý. Những nhà đầu tư đã chốt lời một phần cũng nên xem xét lại danh mục để xác định nhóm cổ phiếu dẫn dắt cho nhịp tăng tiếp theo.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng cho rằng, lực cung tiềm ẩn tại vùng đỉnh cũ sẽ còn tiếp tục tạo lực cản đáng kể lên nỗ lực tăng điểm của thị trường trong ngắn hạn. VN-Index có thể sẽ hình thành vùng dao động trong khoảng từ 1.505-1.520 điểm đến quanh 1.580-1.595 điểm trong những tuần đầu tháng 8. Thị trường có thể sẽ trở lại với diễn biến phân hóa khi dao động trong vùng điểm này.

Đồng quan điểm, công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), với động lực vẫn duy trì khá mạnh mẽ hiện nay khi VN-Index đã vượt lên đỉnh lịch sử năm 2022. VN-Index đang được kỳ vọng hướng đến vùng tâm lý tiếp theo quanh 1.600 điểm.

Sau khi VN-Index nỗ lực vượt lên đỉnh giá năm 2022, thị trường có xu hướng cơ cấu danh mục, dịch chuyển, gia tăng sang các mã cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh quí II tăng trưởng vượt trội.

"Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế", SHS đưa ra lời khuyên.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cũng đưa ra dự đoán, VN-Index sẽ tiếp tục tăng và hướng đến mốc 1.600 điểm trong các phiên giao dịch tới.

Theo TVS, VN-Index tiếp tục tăng điểm với thanh khoản được duy trì, cùng với khối ngoại mua ròng trong các phiên gần đây là yếu tố tích cực hỗ trợ đà tăng trong ngắn hạn của chỉ số.

"Hiện tại thị trường đã tăng mạnh so với vùng mua chúng tôi khuyến nghị tại báo cáo trước, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu và theo dõi diễn biến của thị trường", TVS nhấn mạnh.

Có góc nhìn thận trọng hơn, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Mirae Asset đưa ra hai kịch bản đối với diễn biến giao dịch trong tháng 8. Kịch bản cơ sở là VN-Index duy trì ổn định quanh vùng hỗ trợ 1.486 điểm - vùng giá thấp nhất của tuần đầu tháng 8, trước khi hướng đến vùng đỉnh mới quanh 1.600 điểm.

Kịch bản kém khả quan xảy ra khi VN-Index tiếp tục biến động và điều chỉnh nhằm kiểm định lại vùng đỉnh cũ, với mức hỗ trợ kỳ vọng mới tại 1.470 điểm.

Theo Mirae Asset, các nhịp điều chỉnh ở cuối tháng 7 và đầu tháng 8 phản ánh tính chu kỳ của thị trường sau khi vượt đỉnh lịch sử.

Dù các nhịp điều chỉnh hơn 4% là tương đối hiếm đối với VN-Index, nhưng áp lực chốt lời có khả năng sẽ tiếp tục được duy trì trong nửa đầu tháng 8 khi thị trường tiếp tục hấp thụ các tin tức trái chiều về mức ảnh hưởng của thuế quan đến triển vọng tăng trưởng Việt Nam.

Dù vậy, đây được đánh giá là các rung lắc ngắn hạn, giúp thị trường hình thành vùng cân bằng mới trước khi bước vào xu hướng tăng trong trung và dài hạn. Bối cảnh vĩ mô tuy vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, song các chính sách thúc đẩy tăng trưởng nội địa như mở rộng tín dụng, đẩy mạnh đầu tư công, nới lỏng quy định kinh doanh, giảm thuế và kích cầu tiêu dùng đang tạo nền tảng giữ ổn định dòng tiền trên thị trường trong các tháng còn lại của năm 2025.

Đặc biệt, thị trường đang chờ đợi một làn sóng mới đến từ triển vọng nâng hạng thành thị trường mới nổi theo tiêu chí của FTSE trong kỳ đánh giá tháng 9 sắp tới.

Do đó, Mirae Asset duy trì quan điểm tích cực về trung và dài hạn nhưng đồng thời khuyến nghị thận trọng trong ngắn hạn. Các nhịp điều chỉnh hiện tại được đánh giá là cơ hội giúp thị trường thiết lập vùng cân bằng mới, qua đó giảm độ biến động từ 2-3 tuần tiếp theo.

Đồng quan điểm, chứng khoán Rồng Việt, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng với hàng hóa từ nhiều quốc gia, trong đó mức thuế với Việt Nam giảm mạnh từ 46% xuống còn 20%, đã tạo ra một “mức trần” mới cho các vòng đàm phán chi tiết tiếp theo.

Từ góc nhìn dài hạn, đây cũng là cơ hội để Việt Nam thu hút dòng vốn chuyển dịch khỏi Trung Quốc, qua đó từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ nội địa.

Với những diễn biến mới liên quan đến chính sách thuế quan, chứng khoán Rồng Việt cũng cho rằng đây là thời điểm thích hợp để điều chỉnh cơ cấu danh mục theo hướng tiếp cận thêm các nhóm ngành có kỳ vọng cải thiện tích cực nhưng định giá chưa phản ánh đầy đủ.

Ngành khu công nghiệp, trong khi đó, sẽ được hưởng lợi từ mặt bằng thuế quan mới – yếu tố góp phần củng cố lợi thế cạnh tranh vốn có của Việt Nam về chi phí, cơ sở hạ tầng và vị trí địa lý chiến lược.