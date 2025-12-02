Chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an, nam thanh niên bị phạt

(VTC News) -

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với P.V.H. (SN 1989, trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) vì chuyển tiếp các cuộc gọi đòi nợ của công ty tài chính vào đường dây nóng của Bộ Công an, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nghiệp vụ của lực lượng chức năng.

Thời gian gần đây, đường dây nóng Bộ Công an liên tục bị “khủng bố” bởi các cuộc gọi từ công ty tài chính và ứng dụng cho vay online, làm gián đoạn quá trình tiếp nhận tố giác tội phạm của người dân. Nhận chỉ đạo từ Bộ Công an, Phòng An ninh chính trị nội bộ Nghệ An lập tổ công tác để xác minh nguồn phát sinh.

Tổ công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.H

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ H. là chủ thuê bao 0911.583.xxx – người đã kích hoạt tính năng chuyển hướng cuộc gọi sang đường dây nóng của Bộ Công an. Làm việc tại cơ quan công an, H. khai tháng 2/2024 mua lại sim và đăng ký chính chủ. Tuy nhiên, chủ cũ từng dùng số này vay tiền tại nhiều công ty tài chính nên đến hạn, H. liên tục bị gọi đòi nợ.

Do bức xúc vì bị làm phiền, nam thanh niên lên mạng tìm số đường dây nóng Bộ Công an rồi thiết lập chế độ chuyển tiếp cuộc gọi. Hành vi này vi phạm điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15, liên quan đến việc thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức khi chưa được phép.

Chiều 1/12/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An lập biên bản và ra quyết định xử phạt P.V.H. 7,5 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, nhiều đối tượng thiếu khả năng trả nợ thường lợi dụng tính năng chuyển tiếp cuộc gọi để “né” công ty tài chính, thậm chí chuyển hướng sang số của các cơ quan nhà nước, gây cản trở hoạt động công vụ. Những trường hợp này sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng theo quy định.