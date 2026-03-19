Tạm giữ 2 gã trai rủ bé gái dưới 14 tuổi vào nhà nghỉ ở Gia Lai

Ngày 19/3, thông tin từ Công an xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Thanh Hoàng (SN 2008, trú xã An Lương, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 17/3, Công an xã Bình Dương kiểm tra hành chính 1 nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện Võ Thanh Hoàng cùng N.T.D (SN 2008), Đ.S.N (SN 2010) và 2 bé gái thuê 2 phòng nghỉ.

Công an phát hiện nhóm của Hoàng cùng 2 bé gại tại một nhà nghỉ ở xã Bình Dương, Gia Lai. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, công an xác định 2 bé gái đều chưa đủ 14 tuổi.

Công an cũng xác định nhóm thiếu niên quen biết 2 bé gái qua mạng xã hội, sau đó rủ gặp mặt và thuê phòng nghỉ trong đêm 16/3. Tại đây, Võ Thanh Hoàng có hành vi quan hệ tình dục với bé gái sinh 5/11/2013. Đ.S.N cũng có hành vi quan hệ tình dục với bé gái sinh 20/11/2012.

Xét thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, Công an xã Bình Dương báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, làm rõ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Võ Thanh Hoàng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.