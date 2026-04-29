CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, lượng người rời Hà Nội tăng mạnh từ sớm khiến nhiều tuyến đường trở nên đông đúc. Nhiều người tranh thủ nghỉ trước kỳ lễ để về quê hoặc đi du lịch, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, đặc biệt tại các trục cửa ngõ.
Tại những tuyến đường thường xuyên ùn tắc, lực lượng chức năng bố trí các tổ công tác túc trực, phân luồng và điều tiết giao thông nhằm hạn chế xung đột, đảm bảo an toàn cho người dân di chuyển trong dịp cao điểm.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong ngày 28/4, các tổ công tác của Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) triển khai kiểm tra, xử lý xe khách trên trục đường Giải Phóng - khu vực gần hai bến xe lớn là Giáp Bát và Nước Ngầm. Đây là địa bàn thường xuyên xuất hiện tình trạng xe khách dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm như chở hàng hóa trong khoang hành khách, dừng xe đón khách dọc đường, mở cửa khi phương tiện đang di chuyển hoặc không xuất trình được danh sách hành khách theo quy định. Các trường hợp này đều bị lập biên bản, xử lý theo quy định.
Theo đại diện tổ công tác, hành vi đón khách, nhận hàng hóa tùy tiện trên đường không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột giữa các phương tiện, làm gia tăng ùn tắc cục bộ tại các điểm nóng.
Lực lượng chức năng nhận định, nhu cầu đi lại của người dân tiếp tục tăng trong những ngày tới. Vì vậy, các tổ công tác sẽ bám sát địa bàn, linh hoạt triển khai biện pháp kiểm soát, vừa đảm bảo đúng quy định pháp luật, vừa góp phần giữ ổn định tình hình giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ.
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các tổ công tác vẫn duy trì kiểm tra liên tục trên tuyến, tập trung vào các phương tiện vận tải hành khách.
Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng CSGT cũng kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải như hợp đồng, lệnh xuất bến, thiết bị giám sát hành trình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm.
Trên trục đường Giải Phóng đã được lắp đặt nhiều camera giám sát ứng dụng công nghệ AI, góp phần hỗ trợ phát hiện vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành của tài xế. Tuy nhiên, tại những khu vực chưa có hệ thống giám sát, tình trạng vi phạm vẫn có dấu hiệu tái diễn, cho thấy một bộ phận tài xế còn tâm lý đối phó.
Song song với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các đơn vị vận tải và tài xế chấp hành nghiêm quy định, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm. Mục tiêu là hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn giao thông, bảo đảm hành trình an toàn cho hành khách.
Đối với người dân, cơ quan chức năng khuyến cáo nên vào bến xe để mua vé, lên xe đúng quy định, tránh bắt xe dọc đường gây mất trật tự và tiềm ẩn rủi ro. Các nhà xe cũng được yêu cầu không chở quá số người quy định, không dừng đỗ tùy tiện, không vi phạm tốc độ để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.
Theo dự báo, trong những ngày tới, lượng xe tại các cửa ngõ Hà Nội tiếp tục tăng cao, thậm chí có thể xảy ra ùn tắc cục bộ khi dòng người đổ về quê và các điểm du lịch.
