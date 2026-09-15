Sức mua xe hybrid giảm trong tháng Ngâu, Toyota chiếm thế áp đảo

(VTC News) -

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng lượng xe hybrid (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) của các đơn vị thành viên bán ra thị trường trong tháng 8 đạt 1.388 xe, giảm 248 xe (tương đương 15,2%) so với tháng 7. Đây là mức tiêu thụ thấp nhất trong vòng 6 tháng qua và chỉ xếp trên hai tháng đầu năm.

Doanh số ô tô hybrid của các thành viên VAMA đến tháng 8/2026.

Đà sụt giảm của phân khúc xe động cơ lai diễn ra cùng chiều với xu hướng chững lại của toàn thị trường ô tô Việt Nam sau hai tháng liên tiếp tăng trưởng. Trong tháng 8, doanh số toàn thị trường của VAMA đạt 25.395 xe các loại, giảm 25% so với tháng liền trước do tâm lý kiêng kỵ mua sắm tài sản lớn trong tháng 7 âm lịch (tháng Ngâu). Mức giảm 15,2% của nhóm xe hybrid vẫn thấp hơn đáng kể so với mức suy giảm chung của toàn thị trường.

Tính lũy kế 8 tháng, tổng doanh số ô tô hybrid theo báo cáo của VAMA đạt 13.889 xe, tăng 5.475 xe (tương đương 39,4%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota Innova Cross HEV vươn lên dẫn đầu toàn phân khúc hybrid tháng 8 với 371 xe.

Bảng xếp hạng xe hybrid tháng 8 tiếp tục do các thương hiệu Nhật Bản chi phối, đứng đầu là Toyota với 1.046 xe được bàn giao, dù giảm 187 xe (15,2%) so với tháng trước đó. Bộ đôi Innova Cross HEV và Corolla Cross HEV giữ hai vị trí cao nhất. Trong đó, Innova Cross HEV đạt 371 xe, vượt qua Corolla Cross HEV để trở thành mẫu hybrid bán chạy nhất tháng.

Diễn biến bất ngờ nhất thuộc về Toyota Camry HEV. Ngược chiều suy giảm chung, lượng xe Camry Hybrid bán ra trong tháng 8 đạt 192 chiếc, tăng 111% so với tháng 7. Kết quả này đưa mẫu sedan cỡ D vươn lên vị trí thứ 4 toàn phân khúc. Đáng chú ý, phiên bản hybrid chiếm trọn doanh số của dòng Camry khi chỉ có duy nhất 1 chiếc dùng động cơ xăng truyền thống được tiêu thụ trong tháng. Ngược lại, Toyota Yaris Cross HEV chỉ đạt 179 xe, giảm gần 100 xe so với tháng trước.

Toyota Camry HEV tăng tốc ấn tượng 111% trong tháng 8 với 192 xe bán ra.

Honda đứng ở vị trí thứ hai với 251 xe bán ra trong tháng 8, giảm 50 xe (11%) so với tháng liền trước. Đóng vai trò chủ lực của thương hiệu là CR-V e:HEV RS với 195 xe bàn giao tới tay khách hàng.

Suzuki xếp thứ ba khi đạt 91 xe, giảm 31 xe (26%) so với tháng 7. Đây toàn bộ là doanh số của mẫu XL7 Hybrid, trong khi mẫu Fronx Hybrid chưa được công bố số liệu bán hàng.

Bên cạnh nhóm xe trên, thị trường ô tô hybrid vừa qua bổ sung hai sản phẩm mới là Mazda CX-60 và Mazda CX-90, song nhà phân phối Thaco Auto không công bố doanh số chi tiết. Ngoài ra, Hyundai Thành Công cũng chuẩn bị mở bán hai phiên bản Tucson HEV và Palisade HEV.

Báo cáo của VAMA hiện chưa phản ánh toàn diện quy mô thị trường do chưa bao gồm số liệu từ dải xe hybrid của Kia (như Carnival HEV, Sorento HEV, Sportage HEV) hay các mẫu xe từ Hyundai, Mercedes-Benz và các thương hiệu xe Trung Quốc. Bên cạnh yếu tố mùa vụ, phần lớn xe hybrid tại Việt Nam hiện vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc nên nguồn cung hạn chế cũng là nguyên nhân tác động trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ của phân khúc này.