Sữa heo hóa ra tốt gấp mấy sữa bò: Cực giàu đạm, canxi, lại dễ tiêu hóa

(VTC News) -

Trong các loại sữa động vật dùng làm thức ăn cho người, phổ biến nhất là sữa bò và sữa dê. Một số quốc gia còn sử dụng sữa ngựa hoặc sữa lạc đà. Trong khi đó, mặc dù heo là vật nuôi có số lượng lớn hơn nhiều lần so với những loài trên, thịt heo là loại thực phẩm rất quen thuộc nhưng chúng ra gần như không nghe nói đến việc uống sữa heo.

Điều bất ngờ là mới đây, các chuyên gia Trung Quốc chỉ ra rằng sữa heo trên thực tế lại có nhiều ưu điểm vượt trội so với sữa bò, đó là giàu protein, canxi và ít lactose, phù hợp bổ sung dinh dưỡng cho những người không dung nạp lactose.

Theo Nhân dân Nhật báo, nhóm nghiên cứu ở Viện Chăn nuôi và Thú y (thuộc Học viện Khoa học Nông nghiệp Thượng Hải) đã phân tích thành phần sữa của heo Meishan và heo Large White. Họ phát hiện ra rằng hàm lượng protein trong 100gr sữa heo Meishan và 100gr sữa heo Large White lần lượt là 10,6gr và 16,7gr, cao hơn nhiều so với mức 3-4gr ở sữa bò. Hàm lượng canxi cũng cao gấp khoảng 1,5 lần so với sữa bò.

Trong khi đó, hàm lượng lactose trong sữa heo chỉ ở mức 1,9-3,0gr/100gr, thấp hơn đáng kể so với sữa bò. Điều này cho thấy nó là một nguồn dinh dưỡng chất lượng cao.

Sữa heo tốt hơn sữa bò, nhưng tại sao không được sản xuất thương mại?

Sữa heo tốt như vậy, loài này lại phổ biến, dễ nuôi đến như vậy, tại sao chúng ta không dùng sữa heo, tại sao doanh nghiệp không sản xuất mặt hàng này để bán? Do những hạn chế về đặc điểm sinh học, hiệu quả kinh tế cũng như các yếu tố lịch sử và văn hóa, sữa heo vẫn chưa được phát triển thành một nguồn sữa khả thi về mặt thương mại.

Các chuyên gia giải thích rằng tuyến vú của heo phân bố rải rác và thiếu các “bể chứa sữa” tập trung, khiến việc vắt sữa thủ công trở nên khó khăn và cực kỳ bất tiện. Ngoài ra, chu kỳ tiết sữa của heo nái chỉ kéo dài khoảng 30 ngày với sản lượng sữa hàng ngày chỉ từ 7kg đến 9kg, và hầu như toàn bộ lượng sữa này đều được tiêu thụ bởi một lứa heo con.

Hơn nữa, do thiếu công nghệ chế biến hoàn thiện, thu gom sữa heo ở quy mô công nghiệp lớn là điều không thể thực hiện được. Xét về khía cạnh chi phí sản xuất, chi phí thức ăn và quy trình sản xuất cho mỗi kg sữa heo lên tới 12 nhân dân tệ (gần 50 nghìn đồng), trong khi chi phí này đối với sữa tươi thông thường chỉ ở mức 3 đến 4 nhân dân tệ (khoảng 12 đến 16 nghìn đồng). Hiệu quả kinh tế cực thấp khiến sữa heo gặp bất lợi trong cạnh tranh trên thị trường.

Hơn nữa, xét về mặt lịch sử, con người từ lâu đã thuần hóa gia súc như bò và cừu để lấy sữa, trong khi heo chủ yếu được xem là nguồn cung cấp thịt; điều này dẫn đến việc người tiêu dùng chưa chấp nhận sữa heo trong văn hóa ẩm thực.

Ngoài ra, khi ngành chăn nuôi hiện đại chuyển hướng mục tiêu lai tạo sang giống heo có tỷ lệ nạc cao, việc giảm lượng mỡ cơ thể ở heo nái đã kéo theo sự sụt giảm thêm về hàm lượng chất béo và sản lượng sữa.