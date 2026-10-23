Sữa chua đông lạnh: Món mới cực cuốn từ Merino

(VTC News) -

Đã vậy, “tân binh” mới nhà Merino còn 100% lên men tự nhiên, ít đường và có đến 4 hương vị hấp dẫn. Món mới đã lên kệ siêu thị rồi, team mê sữa chua, ghiền kem ơi đã sẵn sàng khám phá chưa?

Merino ra mắt Sữa chua đông lạnh với 4 vị cực trendy

Bắt nhịp xu hướng ăn vặt ngon miệng nhưng vẫn quan tâm đến sức khỏe, Merino lần đầu ra mắt dòng Sữa chua đông lạnh. Được làm từ sữa chua kết hợp với sữa, sản phẩm mang đến kết cấu mềm mịn cùng cảm giác mát lạnh, sảng khoái khi thưởng thức.

Điểm cộng của sản phẩm là 100% lên men tự nhiên với hai chủng vi khuẩn Streptococcus thermophilus và Lactobacillus bulgaricus. Đặc biệt, sản phẩm còn có lượng đường tổng giảm hơn 25% (*), mang đến thêm lựa chọn cho hội mê ăn vặt muốn thưởng thức món ngon mà vẫn chú ý đến lượng đường nạp vào cơ thể.

Sữa chua đông lạnh mềm mịn, chua thanh đã có mặt, các Nutier nhanh tay thưởng thức ngay thôi!

Chưa hết, Merino còn chiều lòng các tín đồ sữa chua với 4 hương vị hấp dẫn bao gồm: Vị Tự nhiên: Chua thanh nhẹ nhàng, chuẩn vị sữa chua nguyên bản; Vị Xoài: Thơm lừng mứt xoài, đậm chất nhiệt đới; Vị Dâu: Chua ngọt hài hòa, tươi mát cực thích; Vị Phô mai: Chua thanh quyện béo thơm, càng ăn càng cuốn.

Thích ăn một mình hay chia sẻ cùng, cả nhà đều có lựa chọn phù hợp! Sản phẩm có ly 140ml (29.000 - 31.000 đồng) và hộp 800ml (95.000 - 104.000 đồng), tùy hương vị.

Tin vui là cả 4 hương vị đã chính thức lên kệ Co.op mart, Big C và sẽ tiếp tục mở rộng tại các siêu thị trên toàn quốc trong thời gian tới.

Còn chần chờ gì nữa, cuối tuần rồi, hãy ghé siêu thị để tìm ngay Sữa chua đông lạnh nhà Merino, thử đủ 4 vị xem đâu là “chân ái” của mình nhé!

(*) Thông tin giảm hơn 25% lượng đường tổng được so sánh với sản phẩm Kem Ly Cao Cấp Celano Sữa Chua Nam Việt Quất (TCB: 76/KFF/2025).