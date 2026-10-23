AEON Hải Dương: Thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh và phát triển bền vững ở địa phương

(VTC News) -

Chính thức mở cửa đón khách từ ngày 3/10, AEON Hải Dương - Trung tâm thương mại (TTTM) thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam - không chỉ mang tới trải nghiệm mua sắm hiện đại mà còn khẳng định dấu ấn trong việc kiến tạo không gian sống xanh và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Hướng tới trung tâm thương mại xanh và bền vững

Trước ngày khai trương, AEON Hải Dương đã đạt chứng nhận tạm thời “LOTUS Gold cho công trình xây mới” từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC), đồng thời đang hoàn thiện các bước cuối cùng để đạt chứng chỉ xanh quốc tế EDGE. Đây là kết quả từ chuỗi giải pháp toàn diện được tích hợp ngay từ khâu thiết kế, thi công, vận hành.

Việc chủ động áp dụng các giải pháp thiết kế xanh và tối ưu hiệu quả sử dụng tài nguyên ngay từ giai đoạn đầu là minh chứng cho cam kết của AEON Việt Nam. Trong đó, chứng nhận LOTUS Gold tập trung đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng năng lượng, tiết kiệm nước, đảm bảo chất lượng tiện nghi của người dùng và mức độ giảm thiểu tác động đến sinh thái.

Với tiêu chuẩn EDGE Advanced, công trình hướng tới tiêu chuẩn tiết kiệm tối thiểu 40% năng lượng, giảm sử dụng nước và giảm lượng carbon hàm chứa trong vật liệu so với công trình thông thường.

AEON Hải Dương được thiết kế và vận hành hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn đối với địa phương. (Nguồn: AEON Việt Nam)

Bên cạnh đó, quanh TTTM là hơn 13.000 cây xanh được lựa chọn kỹ lưỡng để thích nghi tốt nhất với thổ nhưỡng địa phương.

AEON Hải Dương cũng tích cực khuyến khích khách hàng hướng tới các giải pháp tiêu dùng bền vững. Đơn vị triển khai dịch vụ cho thuê túi môi trường, khách hàng có thể mượn từ 1-3 túi tại quầy, với phí cọc 5.000 đồng/túi (hoàn lại 100% khi trả túi). Từ tháng 12 năm nay, quầy thanh toán ưu tiên (Greenline) dành riêng cho khách hàng không sử dụng túi ni-lông sẽ được triển khai tại trung tâm này, giúp người dân dễ dàng hình thành thói quen tiêu dùng xanh.

Đồng hành phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống

Bên cạnh đó, dự án tạo ra khoảng 900 cơ hội việc làm, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành bán lẻ hiện đại. Điều này cũng thúc đẩy sự phát triển của ngành thương mại - dịch vụ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,

AEON Việt Nam cũng khẳng định vai trò cầu nối khi hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà cung cấp bản địa và sản phẩm OCOP tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại. Điểm nhấn nổi bật là hội thảo “AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh” do AEON phối hợp với Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức, mở ra cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường cho hàng hóa địa phương.

Các sản phẩm địa phương được đưa vào hệ thống phân phối tại TTTM AEON Hải Dương. (Nguồn: AEON Việt Nam)

Đáp ứng nhu cầu về một lối sống hiện đại của người dân, AEON Hải Dương đã phục vụ hơn 200.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày đầu khai trương. TTTM mang tới trải nghiệm mua sắm hiện đại thông qua “Năm thế giới”: Thế giới Ẩm thực, Thế giới Trẻ em và Giải trí, Thế giới Thời trang, Thế giới Sức khỏe & Sắc đẹp, Thế giới Không gian sống, với đầy đủ trải nghiệm phong phú và hạ tầng công nghệ thông minh, mà còn coi đây là không gian sinh hoạt cộng đồng ấm cúng với các buổi workshop cuối tuần, hội thảo nuôi dạy con và góc chụp ảnh gia đình.

AEON Hải Dương thu hút và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng ở mọi thế hệ. (Nguồn: AEON Việt Nam)

Trong khuôn khổ Lễ Khai trương TTTM AEON Hải Dương, ông Tezuka Daisuke, Thành viên ban điều hành Tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam chia sẻ: “AEON Hải Dương mong muốn mang đến những trải nghiệm mua sắm và giải trí phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương”. Với định hướng lâu dài, TTTM hứa hẹn tiếp tục là điểm tựa vững chắc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của khu vực.