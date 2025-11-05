Thảo Cầm Viên Sài Gòn ‘bỏ túi’ 450 triệu đồng/ngày

(VTC News) -

Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025. Theo đó, nguồn thu của Thảo Cầm Viên chủ yếu đến từ việc bán vé vào cổng. Trong quý 3, đơn vị này đã bán hơn 513.000 vé vào cổng, ghi nhận doanh thu gần 26,6 tỷ đồng.

Ngoài bán vé vào cổng, Thảo Cầm Viên còn có nguồn thu lớn từ bán nước giải khát, ẩm thực, trò chơi, bán hàng lưu niệm… với doanh thu hơn 14 tỷ đồng.

Bán vé cho khách tham quan mang lại doanh thu lớn cho Thảo Cầm Viên. (Ảnh: B.L)

Lũy kế 9 tháng, Thảo Cầm Viên ghi nhận doanh thu gần 122 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, doanh thu bình quân của Thảo Cầm Viên đạt hơn 450 triệu đồng/ngày.

Doanh thu bán vé vào cổng Thảo Cầm Viên trong 9 tháng đạt gần 78 tỷ đồng. Doanh thu bán nước giải khát, ẩm thực đóng góp hơn 20,5 tỷ đồng. Doanh thu còn lại đến từ các khoản thu khác.

Sau 3 quý, lợi nhuận gộp của Thảo Cầm Viên đạt gần 35 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4,8 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Sở thú này cũng có hơn 3,3 tỷ đồng từ doanh thu tài chính.

Về phần chi phí, chủ yếu chi phí nằm ở khâu quản lý doanh nghiệp, với khoản chi 28,8 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết quý 3, tổng tài sản của Thảo Cầm Viên đạt hơn 900 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có hơn 82 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Thảo Cầm Viên đang nuôi dưỡng nhiều loài động vật quý hiếm. (Ảnh: B.L)

Trước đó, vào cuối năm 2024, Thảo Cầm Viên từng đối mặt với nguy cơ vị cưỡng chế thuế hơn 846 tỷ đồng, trong đó có đến 787 tỷ đồng là tiền quá hạn liên quan đến thuê đất. Lý do, Thảo Cầm Viên hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhưng phải trả tiền thuê đất hơn 163 tỷ đồng/năm. Chính vì vậy, sở thú này rơi vào thế khó suốt nhiều năm.

Đến tháng 4/2025, UBND TP.HCM đã điều chỉnh từ thuê sang giao đất đối với hơn 96% diện tích sở thú. Việc này giúp Thảo Cầm Viên thoát gánh nặng nợ thuế gần 800 tỷ đồng và dần hồi phục tài chính.

Thảo cầm viên Sài Gòn được xây dựng vào năm 1864. Đây là một trong 8 vườn thú cổ nhất trên thế giới. Thảo Cầm Viên hiện đang nuôi dưỡng hơn 2.000 cá thể động vật thuộc 135 loài, trong đó có nhiều loài thuộc loại quý hiếm như hổ Đông Dương, hổ Bengal, chà vá, vượn má vàng, trĩ sao, bò tót, tê giác trắng, hươu vàng, báo lửa, báo gấm...

Tại đây cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.