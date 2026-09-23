STEM Innovation Petrovietnam sau 1 năm: Đổi mới cách dạy, khơi mở cách học

(VTC News) -

Thông qua việc gắn đầu tư thiết bị với đào tạo giáo viên, xây dựng học liệu và kết nối cộng đồng STEM, chương trình mở rộng cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ, tạo nền tảng kiến tạo nguồn nhân lực tương lai.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, PETROVIETNAM khởi động chương trình STEM Innovation Petrovietnam - Kiến tạo tương lai xanh vào tháng 9/2025.

Đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với học sinh

Những kết quả bước đầu ấy được vun đắp từ sự chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Từ ý tưởng đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) đã chính thức khởi động chương trình STEM Innovation Petrovietnam vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tập đoàn, tháng 9/2025.

Sau một năm triển khai, mạng lưới STEM Innovation Petrovietnam được triển khai gồm 108 phòng, hiện diện tại 34 tỉnh, thành phố. Với sự đồng hành của Petrovietnam trong xây dựng phòng học và trang bị thiết bị, 91/108 phòng STEM Innovation Petrovietnam đã được đăng ký vào hệ thống FabLab của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Hoa Kỳ.

Kết quả này góp phần nâng tổng số phòng lab đạt chuẩn quốc tế trên cả nước lên 116, đưa Việt Nam là quốc gia có hệ thống FabLab đứng thứ năm thế giới và đứng đầu châu Á.

Chuyên gia STEM Đỗ Hoàng Sơn nhận định, mạng lưới 108 phòng thực hành STEM Innovation Petrovietnam là những “mỏ tài nguyên” quý giá đối với nguồn nhân lực quốc gia.

Theo ông, việc kết nối các phòng STEM đạt chuẩn với mạng lưới FabLab và các tổ chức giáo dục quốc tế, trong đó có FabLab của MIT, sẽ mở rộng cơ hội học hỏi, tiếp cận chuyên gia quốc tế và phát huy năng lực sáng tạo của học sinh. Qua đó, phòng STEM tại mỗi trường có thể trở thành đầu mối chia sẻ kinh nghiệm giữa giáo viên, học sinh trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Petrovietnam, lãnh đạo TP.HCM nghe học sinh Trường THPT Châu Thành, TP.HCM giới thiệu về hoạt động tại phòng STEM.

Bên cạnh đó, chương trình STEM Innovation Petrovietnam góp phần bổ sung hạ tầng còn thiếu cho giáo dục phổ thông, thu hẹp khoảng cách về điều kiện thực hành giữa các vùng miền, đồng thời tạo môi trường phát hiện và bồi dưỡng sớm những học sinh có năng lực, đam mê khoa học, công nghệ.

Từ những tỉnh miền núi còn khó khăn như Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn đến các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, hệ thống phòng STEM được trang bị bảng tương tác thông minh, thiết bị robotics, lập trình, mô hình khoa học và dụng cụ thí nghiệm.

Nhờ đó, những bài học vốn khô khan trở thành trải nghiệm trực quan, sinh động. Các phòng được thiết kế theo các chuẩn giáo dục quốc tế như FabLab, NGSS, ISTE, CSTA...

Đối với giáo viên, các phòng thực hành tạo thêm điều kiện đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức bài học theo dự án và gắn kiến thức liên môn với thực tiễn. Đối với học sinh, đây là không gian thử nghiệm ý tưởng, điều chỉnh giải pháp, từng bước hình thành tư duy khoa học, kỹ năng hợp tác và năng lực sáng tạo.

Từ thực tế giảng dạy tại Trường THPT Chi Lăng, Lạng Sơn, cô Vũ Thị Viên đánh giá việc đầu tư phòng STEM có ý nghĩa thiết thực đối với những địa phương miền núi còn khó khăn, nhất là trong bối cảnh giáo dục phổ thông đang chuyển mình mạnh mẽ.

Theo cô, không phải học sinh nào cũng có điều kiện tiếp xúc sớm với công nghệ, thiết bị hiện đại hay các mô hình học tập mới. Vì vậy, sự xuất hiện của phòng STEM Innovation Petrovietnam đã mở ra cơ hội để học sinh được trải nghiệm, trực tiếp “chạm” vào khoa học, công nghệ thay vì chỉ tiếp cận qua sách vở.

“Việc có những phòng STEM Innovation Petrovietnam góp phần tạo cầu nối giữa trường THPT với các trường đại học, giữa giáo dục phổ thông với giáo dục đại học và thị trường lao động. Qua đó, khoảng cách giữa các vùng miền trong tiếp cận khoa học, công nghệ từng bước được thu hẹp”, cô Vũ Thị Viên chia sẻ.

Kết nối cộng đồng STEM

Song hành với đầu tư cơ sở vật chất, Petrovietnam đã kết nối các trường học, xây dựng Câu lạc bộ STEM Innovation Petrovietnam. Câu lạc bộ trở thành không gian quy tụ chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh trong mạng lưới phòng STEM trên toàn quốc, qua đó hình thành cộng đồng STEM gắn kết, chủ động và phát triển bền vững.

Không gian phòng Lab STEM tại trường THPT Cam Đường, Lào Cai được Petrovietnam đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn quốc tế.

Không chỉ tạo điều kiện chia sẻ học liệu, phương pháp giảng dạy và kinh nghiệm vận hành phòng học, Câu lạc bộ đã thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, tổ chức dự án liên trường, cuộc thi sáng tạo, giao lưu chuyên môn và kết nối với các hệ sinh thái giáo dục quốc tế.

Qua đó, hệ thống phòng STEM từng bước hình thành một mạng lưới đổi mới sáng tạo thống nhất, nơi ý tưởng được nuôi dưỡng, tri thức được sẻ chia, các sản phẩm khoa học và công nghệ của học sinh có thêm cơ hội phát triển, ứng dụng vào thực tiễn.

Tính đến tháng 9/2026, chương trình STEM Innovation Petrovietnam ghi nhận gần 40.000 học sinh được tiếp cận, hơn 1.300 giáo viên tham gia giảng dạy và hơn 850 bài giảng STEM được xây dựng.

Thầy Lạc Minh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long, cho biết nhà trường đã triển khai giáo dục STEM từ năm 2020. Tuy nhiên, hạn chế về thiết bị và kiến thức chuyên sâu khiến các dự án nghiên cứu chưa đạt kỳ vọng.

Phòng thực hành do Petrovietnam hỗ trợ tạo thêm điều kiện để nhà trường nâng cao hiệu quả dạy học, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong giáo viên và học sinh. Qua đó, các câu lạc bộ, chuyên đề và sản phẩm STEM có thêm không gian phát triển, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực hành.

Từ phòng thực hành ra đấu trường quốc tế

Từ những giờ thực hành trong phòng STEM, học sinh từng bước học cách biến ý tưởng thành sản phẩm, thử nghiệm và hoàn thiện giải pháp cho từng bài toán cụ thể. Việc đầu tư thiết bị cùng quá trình hướng dẫn, đồng hành của thầy cô và chuyên gia đã tạo thêm nền tảng để các em tự tin tham gia những sân chơi robotics trong nước và quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để học sinh thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, tư duy sáng tạo và kỹ năng hợp tác được bồi đắp từ nhà trường.

TS Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội, nhấn mạnh: “Để phòng STEM thực sự ‘sống’, điều quan trọng là tạo điều kiện để học sinh được học tập, trải nghiệm và thỏa sức sáng tạo nhiều nhất có thể”.

Theo ông, hoạt động STEM cần được duy trì hằng ngày, mở rộng cơ hội trải nghiệm cho học sinh. Sự hỗ trợ của Petrovietnam có ý nghĩa thiết thực bởi nhiều trường khó tự trang bị công nghệ hiện đại bằng nguồn ngân sách hiện có.

Việc được tiếp cận và sử dụng trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn quốc tế ngay từ đầu sẽ giúp các em rút ngắn khoảng cách, hình thành tư duy logic, nâng cao khả năng hợp tác, tham gia các sân chơi quốc tế và tiếp cận tri thức, công nghệ tiên tiến của thế giới.

Các đội tuyển Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực và đạt thành tích cao tại VEX Robotics World Championship 2026.

Tại VEX World Championship 2026 - đấu trường robotics lớn nhất thế giới, đội tuyển Việt Nam đã giành nhiều giải thưởng ở các hạng mục. Riêng Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội, có ba đội đạt thành tích cao ở hạng mục VEX IQ: SuperNova vào Top 3 liên minh bảng Design, IronBots vào Top 3 liên minh bảng Arts và Venus vào Top 4 liên minh bảng Science.

Từ đấu trường quốc tế, sức hút của robotics tiếp tục lan tỏa, mở rộng không gian học tập, sáng tạo và thi đấu trong các trường học Việt Nam. Tại Vòng chung kết quốc gia VSAR 2025-2026, 90 đội tuyển đến từ 37 trường thuộc chương trình STEM Innovation Petrovietnam đã góp mặt.

Các nội dung thi kết hợp robotics với năng lượng và những bài toán thực tiễn, tạo sân chơi để học sinh vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng và học hỏi lẫn nhau. Sự tham gia của nhiều trường miền núi, biên giới cho thấy phong trào sáng tạo có thể lan rộng khi điều kiện học tập được cải thiện.

Bên cạnh các sân chơi cấp quốc gia, hoạt động STEM tại các địa phương cũng được triển khai với nhiều hình thức, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Những hoạt động này tạo cơ hội để học sinh giới thiệu sản phẩm, trao đổi ý tưởng, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời mở rộng kết nối giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp.

Thành công của các đội tuyển STEM tại những sân chơi trong nước và quốc tế bước đầu cho thấy hiệu quả của các phòng học STEM trong khơi mở tư duy, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh.

Khi các phòng STEM trong hệ thống được kết nối, nguồn lực đầu tư sẽ được khai thác hiệu quả hơn, từng bước hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo thống nhất. Với sự đồng hành của nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng, những phòng STEM hôm nay sẽ góp phần bồi dưỡng một thế hệ có khả năng làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tương lai.

Học sinh Việt Nam tự tin giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về thiết kế, lập trình robot với bạn bè quốc tế.

Sau một năm triển khai, những kết quả bước đầu cho thấy các phòng STEM Innovation Petrovietnam đang góp phần xây dựng nền giáo dục coi trọng năng lực thực hành, tư duy độc lập và đổi mới sáng tạo.

Thành công của các đội tuyển STEM tại những sân chơi trong nước và quốc tế bước đầu cho thấy hiệu quả của các phòng thực hành trong khơi mở tư duy, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh.

Kết quả ấy cũng cho thấy STEM Innovation Petrovietnam không chỉ là một chương trình an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, mà còn thể hiện sự chủ động của một doanh nghiệp trụ cột quốc gia trong kiến tạo nguồn lực phát triển dài hạn cho đất nước.

Bằng sự đồng hành bền bỉ, Petrovietnam đã, đang góp phần tạo nền tảng, trao cho thế hệ trẻ thiết bị hiện đại, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và vun đắp nguồn năng lượng quý giá nhất của đất nước: trí tuệ, khát vọng và sức sáng tạo của con người Việt Nam.