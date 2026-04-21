Soxter SaiGon Opening Cup 2026: Dấu mốc chiến lược pickleball phía Nam

(VTC News) -

Ngày 18/4, tại TTP.HCM, Công ty TNHH Thể thao Soxter tổ chức giải đấu Soxter SaiGon Opening Cup 2026 trong khuôn khổ lễ ra mắt văn phòng đại diện tại khu vực Bàu Cát 7, quận Tân Bình. Sự kiện thu hút đông đảo vận động viên, đối tác và cộng đồng yêu thích pickleball, tạo nên một không khí thể thao sôi động và đầy cảm hứng.

Các VDV thi đấu tích cực ở nhiều nội dung. (Nguồn: Soxter)

Việc tổ chức giải đấu ngay trong ngày ra mắt không chỉ mang tính biểu tượng mà còn thể hiện rõ định hướng phát triển dài hạn của Soxter. Thay vì chỉ dừng lại ở việc mở rộng thị trường, doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận thông qua cộng đồng – nơi các giá trị thể thao được lan tỏa một cách tự nhiên và bền vững.

Giải đấu quy tụ tổng cộng 40 cặp vận động viên, tranh tài ở hai nội dung chính gồm KOL/KOC/Nghệ sĩ và Lãnh đạo. Sự kết hợp này mang đến một bức tranh đa dạng, nơi thể thao không chỉ là sân chơi của vận động viên chuyên nghiệp mà còn là cầu nối giữa nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội.

Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, các trận đấu liên tục mang đến những pha bóng hấp dẫn, kịch tính và giàu cảm xúc. Các vận động viên thể hiện rõ về kỹ thuật, chiến thuật cũng như tinh thần thi đấu chuyên nghiệp. Sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả càng góp phần đẩy cao không khí, biến giải đấu trở thành một ngày hội thực sự của cộng đồng pickleball.

Nhiều giải được trao cho các VDV trong giải đấu. (Nguồn: Soxter)

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thi đấu, Soxter SaiGon Opening Cup 2026 còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc định hình hệ sinh thái pickleball tại Việt Nam. Thông qua việc tổ chức giải đấu bài bản, Soxter từng bước xây dựng tiêu chuẩn mới cho các sân chơi thể thao trong nước, từ khâu tổ chức đến trải nghiệm vận động viên.

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là lễ ký kết đại sứ thương hiệu giữa Soxter và vận động viên Từ Lê Khánh Duy. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn, khi Soxter lựa chọn đồng hành cùng các tài năng trẻ nhằm lan tỏa hình ảnh thể thao tích cực đến cộng đồng.

VDV Từ Lê Khánh Duy trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hàng Soxter. (Nguồn: Soxter)

Trong bối cảnh pickleball đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam, những hoạt động như Soxter SaiGon Opening Cup 2026 không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phong trào mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Với những gì đã thể hiện, Soxter đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa pickleball trở thành một trong những môn thể thao phổ biến và có tổ chức bài bản tại Việt Nam.