Trở thành tâm điểm bàn tán vì ồn ào của Trường Giang, Nhã Phương lên tiếng

(VTC News) -

Giữa những tranh luận xoay quanh Trường Giang thời gian qua, Nhã Phương trở thành tâm điểm chú ý. Trước những bàn tán, nữ diễn viên đã có những chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo đó, Nhã Phương cho biết trong thời điểm những hình ảnh và sự việc trong quá khứ liên quan đến ông xã được chia sẻ, cô nhiều lần trăn trở về việc bản thân nên làm gì. Nữ diễn viên nhấn mạnh cô có tư cách của một người phụ nữ độc lập trong xã hội, một nghệ sĩ có tên tuổi và quan điểm riêng, đồng thời là vợ của Trường Giang và mẹ của các con trong gia đình.

Sau khi đưa ra thông điệp của mình, cô nhận được nhiều phản ứng đồng tình từ khán giả trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bà xã Trường Giang cũng ý thức trước việc bất kỳ phản ứng nào của mình ở thời điểm nhạy cảm đều có thể khiến cô trở thành tâm điểm chú ý và nhận sự tức giận từ nhiều phía. Nữ diễn viên cho biết cô đã được cảnh báo về điều này nhưng vẫn quyết định lựa chọn cách ứng xử mà bản thân cho là phù hợp nhất.

Theo nữ diễn viên, cô đã trở thành tâm điểm của một làn sóng khác. Tuy vậy Nhã Phương khẳng định bản thân vẫn ổn.

Nhã Phương lên tiếng khi trở thành tâm điểm bàn tán vì ồn ào của Trường Giang.

Trước những tranh luận về việc hợp tác với nhãn hàng Nước uống Trường sinh NMN Thingo, Nhã Phương cho biết luôn đặt sự cẩn trọng và tư duy hướng về sự tử tế trong cách hành xử lên hàng đầu.

“Tôi luôn cố gắng có những quyết định mà mình phải là người tiêu dùng thật sự, thông tin mà tôi đưa ra là các thông tin mà mình được nhận từ nhãn hàng cộng với sự trải nghiệm của riêng mình. Nước uống Trường sinh NMN Thingo vào thời điểm hợp tác là một trường hợp như vậy”, cô cho biết.

Theo nữ diễn viên, cô và nhãn hàng hiện đã chấm dứt hợp tác một cách bình thường và hợp pháp từ giữa năm 2025. Dù vậy, Nhã Phương vẫn trân trọng sự tin tưởng và tình cảm mà nhãn hàng dành cho mình.

Trước những chỉ trích liên quan đến chất lượng và cách thức quảng bá sản phẩm, Nhã Phương cho biết cô lựa chọn sản phẩm vì tin tưởng và bản thân cũng trực tiếp sử dụng. Nữ diễn viên khẳng định sẽ tôn trọng và tuân thủ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về chất lượng cũng như nguồn gốc sản phẩm.

“Tôi sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm của mình nếu được yêu cầu từ các cơ quan chức năng”, cô nói.

Bên cạnh đó, Nhã Phương phản đối những chỉ trích mà cô cho là không có căn cứ. Nữ diễn viên mong muốn các phản ánh hoặc góp ý liên quan đến sản phẩm được dựa trên thông tin xác thực và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo Nhã Phương, cô đã trao đổi với nhãn hàng và phía doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh liên quan đến sản phẩm thông qua đầu mối chính thức. Những nội dung được tiếp nhận sẽ được đối chiếu và phản hồi theo quy định pháp luật, với tinh thần minh bạch, cầu thị và không né tránh trách nhiệm.

Vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang.

Những ngày qua, Trường Giang bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Theo đó, hàng loạt video từ các gameshow, chương trình truyền hình anh từng tham gia nhiều năm trước được chia sẻ trở lại.

Phần lớn đây không phải những sự việc mới, mà đều là những khoảnh khắc từng xuất hiện công khai trên sóng truyền hình. Những đoạn clip của Trường Giang xoay quanh việc anh hành động, tương tác thân mật với nhiều nghệ sĩ nữ hay tát quá mạnh các đồng nghiệp, phát ngôn kém duyên trong các chương trình truyền hình thực tế.

Giữa lúc chồng đang hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt, Nhã Phương đăng bức ảnh ôm chồng chụp từ phía sau. Bức ảnh được đăng tải mà không có lời giải thích hay bất kỳ dòng cảm xúc nào của nữ diễn viên khiến mạng xã hội lại một lần nữa dậy sóng. Nhiều khán giả cho rằng đây là cách người đẹp 9X động viên chồng khi bất ngờ gặp sóng gió trong sự nghiệp.

Đến tối 14/9, Trường Giang đăng bài viết dài trên trang cá nhân, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ. Nam nghệ sĩ thừa nhận từng có lúc “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng”, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người từng bị tổn thương vì mình.

Anh cũng mong những câu chuyện cũ không tiếp tục ảnh hưởng đến đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng mình trong các chương trình trước đây. Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trường Giang cho rằng những điều xảy ra không thể thay đổi, nhưng có thể trở thành bài học để anh điều chỉnh cách sống và làm nghề trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Trường Giang cũng thông báo xin vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo của 2 ngày 1 đêm. Nam nghệ sĩ cho biết đã trao đổi với nhà sản xuất trước khi đưa ra quyết định này.

Dù đã có động thái xin lỗi, tuy nhiên đa số khán giả vẫn chưa hài lòng với những chia sẻ của nam danh hài. Từ đó, Nhã Phương - bà xã Trường Giang cũng tiếp tục trở thành tâm điểm được đem ra bàn tán.