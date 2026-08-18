Vì sao VETC, ePass thu phí quản lý tài khoản giao thông hàng tháng?

(VTC News) -

Từ tháng 8, người dùng VETC, ePass phải trả thêm phí quản lý ví điện tử, kể cả trong trường hợp phương tiện không phát sinh giao dịch qua trạm thu phí. Khoản phí này được các đơn vị cung cấp dịch vụ giải thích nhằm duy trì hạ tầng công nghệ, kết nối ngân hàng và bảo đảm hệ thống thanh toán hoạt động liên tục.

Người dùng ví điện tử liên kết tài khoản giao thông của VETC, ePass phải trả phí quản lý từ 6.600 đồng mỗi tháng để duy trì hệ thống, kết nối ngân hàng và thanh toán 24/7.

Theo Nghị định 119, từ ngày 1/10/2025, tài khoản giao thông phải được tách khỏi tài khoản thu phí và liên kết với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Với VETC, chủ xe có thể liên kết tài khoản giao thông với ví điện tử VETC. Trong khi đó, người dùng ePass có thể liên kết với Viettel Money, cùng hệ sinh thái Viettel.

Việc chuyển sang phương thức thanh toán mới giúp quá trình thu phí được thực hiện thông qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, cùng với đó, người dùng bắt đầu phát sinh thêm khoản phí quản lý ví.

Theo mức phí được áp dụng, khách hàng cá nhân phải trả 6.600 đồng cho mỗi ví mỗi tháng, tương đương 79.200 đồng/năm. Đối với tổ chức, doanh nghiệp, mức phí là 66.000 đồng/ví/tháng, tương đương 792.000 đồng/năm.

Đáng chú ý, một ví của tổ chức, doanh nghiệp có thể liên kết không giới hạn số lượng phương tiện. Do đó, doanh nghiệp có 5, 10 hay 20 xe cùng liên kết với một ví vẫn chỉ phải trả 66.000 đồng mỗi tháng.

Người dùng bất ngờ với khoản phí mới

Theo thống kê đến đầu năm 2026, cả nước có khoảng 6,3 triệu phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng, tương đương gần 100% tổng số phương tiện thuộc diện sử dụng dịch vụ.

Trong quá trình sử dụng, chủ xe thường nạp sẵn từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng vào tài khoản giao thông để bảo đảm đủ tiền thanh toán khi qua các trạm BOT. Điều này tạo ra một lượng tiền lưu chuyển rất lớn, ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng tại cùng một thời điểm.

VETC, ePass thu thêm phí quản lý: Cá nhân 6.600 đồng, doanh nghiệp 66.000 đồng/tháng.

Anh Đức Hiếu, ở Lâm Thao, Phú Thọ, cho biết thường xuyên nạp tiền vào ví để bảo đảm thanh toán khi xe qua trạm. Theo anh, số tiền này không được hưởng lãi nhưng nay lại phải trả thêm phí duy trì tài khoản.

“Khoản phí mới khiến tôi cũng như nhiều chủ xe khác thấy khá bất ngờ và thắc mắc. Tiền nạp vào tài khoản để trả phí rồi, hàng tháng lại còn bị trừ tiền. Lúc đầu không nói gì, sau một thời gian thì âm thầm thu phí, trừ tiền, như vậy khác gì đánh lừa người dân chúng tôi”, anh Hiếu nói.

Tương tự, anh Đào Văn Bình, chủ một doanh nghiệp vận tải ở Tam Nông, Phú Thọ, cho biết công ty gần như luôn duy trì khoảng 3-5 triệu đồng trong ví của đội xe.

Theo anh Bình, chủ trương chuyển đổi số, minh bạch hóa hoạt động thu phí là cần thiết, nhưng việc phải duy trì một tài khoản trung gian và phát sinh thêm phí quản lý cần được giải thích rõ.

“Tôi thấy việc kêu gọi chuyển đổi số, minh bạch thu phí là chủ trương lớn và đúng đắn. Nhưng sau khi dùng, không cho chúng tôi liên kết thẳng vào tài khoản ngân hàng để trừ mà lại phải lập một tài khoản trung gian, hàng tháng đổ tiền vào. Đến bây giờ lại trừ tiền trong tài khoản của cá nhân, doanh nghiệp”, anh Bình nói.

VETC, ePass thu thêm phí quản lý tài khoản.

Anh cho rằng, với doanh nghiệp, mức 66.000 đồng/tháng không phải khoản tiền quá lớn, nhưng nếu tính trên số lượng lớn tài khoản giao thông của doanh nghiệp thì tổng số tiền thu được không nhỏ. Vì vậy, theo anh Bình, khoản phí này cần được làm rõ về cơ sở và cách thức thu.

VETC: Phí quản lý để duy trì hệ thống 24/7

Trao đổi về khoản phí mới, đại diện VETC cho biết đây “không phải phí sử dụng đường bộ, không làm thay đổi mức giá qua trạm và không thu trên từng lượt phương tiện lưu thông”. Đây là phí quản lý, vận hành ví điện tử và được tính không phụ thuộc vào số dư của khách hàng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong giai đoạn đầu triển khai quy định mới, VETC chưa thu phí quản lý tài khoản nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận và hình thành thói quen sử dụng phương thức thanh toán mới. Doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ các chi phí phát sinh trong quá trình vận hành, xử lý giao dịch và kết nối ngân hàng.

Sau thời gian áp dụng, VETC và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến ePass bắt đầu thu phí quản lý ví điện tử nhằm bù đắp các chi phí vận hành.

Theo ePass và Viettel Money, khoản phí này được sử dụng để duy trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ; vận hành và đối soát giao dịch theo thời gian thực; tăng cường bảo mật, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm kết nối liên tục giữa ví điện tử với tài khoản giao thông.

VETC cũng cho biết phí quản lý tài khoản nhằm trang trải chi phí để hệ thống hoạt động 24/7, trong đó có các khoản chi trả cho ngân hàng liên quan đến việc nạp tiền vào ví, kết nối và đối soát giao dịch.

Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (ePass) cho biết, đơn vị không thu khoản tiền phí này mà do đơn vị quản lý ví điện tử thu phí.

Đối với số dư trong ví VETC, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tiền của khách hàng phải được quản lý tại tài khoản bảo đảm thanh toán riêng. Do đó, đơn vị cung ứng ví điện tử không được trả lãi trên số dư này.

Có thể lựa chọn phương thức thanh toán khác

Trong trường hợp không muốn sử dụng ví điện tử VETC hoặc Viettel Money, chủ xe có thể liên kết tài khoản giao thông với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác như thẻ Visa, Mastercard hoặc một số dịch vụ mua trước, trả sau tùy từng ứng dụng.

Tuy nhiên, các phương thức thanh toán này cũng có thể phát sinh phí tùy theo đơn vị cung cấp và hình thức giao dịch.

Trước khi tài khoản giao thông được tách khỏi tài khoản thu phí, VETC và ePass từng áp dụng phí đối với một số hình thức nạp tiền.

Cụ thể, VETC áp dụng mức phí 1,023% giá trị giao dịch khi nạp tiền qua Mobile Banking hoặc thẻ ATM nội địa, ngoại trừ một số kênh được miễn phí. Với mức này, khách hàng nạp 1 triệu đồng sẽ mất 10.230 đồng phí.

Trong khi đó, ePass thu 1.300 đồng cộng 0,8% giá trị giao dịch khi nạp qua Mobile Banking; 880 đồng cộng 0,66% khi sử dụng thẻ ATM nội địa.

Đối với thẻ Visa, Mastercard, mức phí mà VETC và ePass áp dụng lần lượt là 1,77% và 2.000 đồng cộng 2% giá trị giao dịch.

Việc thu phí quản lý ví điện tử được thực hiện trong bối cảnh hệ thống thu phí không dừng đang chuyển sang mô hình tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là bước thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và thanh toán điện tử, song cũng khiến người sử dụng phải cân nhắc phương thức thanh toán phù hợp với nhu cầu và chi phí phát sinh.