Chủ xe ít đi cao tốc có phải trả phí quản lý tài khoản giao thông quanh năm?

(VTC News) -

Từ tháng 8/2026, các ứng dụng thanh toán phí giao thông như VETC và ePass cho biết bắt đầu thu phí quản lý tài khoản với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Với mức 6.600 đồng/tháng, tương đương 79.200 đồng/năm cho khách hàng cá nhân, một số chủ xe ít sử dụng cao tốc băn khoăn liệu có phải trả phí trong những tháng không phát sinh giao dịch.

Chị Kim (Phú Thọ) cho biết khá bất ngờ khi biết về khoản phí quản lý tài khoản mới. Theo chị, mức phí 6.600 đồng/tháng không lớn, nhưng điều khiến chị quan tâm là mình không thường xuyên sử dụng cao tốc.

“Vài tháng tôi mới đi cao tốc xuống Hà Nội thăm con trai đang học đại học. Nếu những tháng không đi cao tốc thì tài khoản có bị thu phí quản lý hay không?”, chị Kim băn khoăn.

Ứng dụng của chị Kim hiển thị đã chuyển đổi thành công theo NĐ 119/2024/NĐ-CP. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News, đại diện VETC cho biết phí quản lý tài khoản được thu định kỳ hàng tháng theo Điều kiện, Điều khoản và Biểu phí đã công bố, kể cả trong tháng khách hàng không phát sinh giao dịch qua trạm.

Theo VETC, phần lớn chi phí để duy trì một tài khoản ví là các khoản chi phí cố định phát sinh ở cấp tài khoản và tồn tại liên tục, không phụ thuộc vào việc trong tháng khách hàng đi nhiều hay ít.

Các chi phí này bao gồm duy trì kết nối và liên thông với ngân hàng, bảo đảm an toàn, bảo mật tài khoản, vận hành hạ tầng 24/7, lưu trữ dữ liệu định danh cũng như duy trì bộ máy hỗ trợ khách hàng luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Nói cách khác, ngay cả khi không sử dụng để thanh toán phí qua trạm trong một tháng, tài khoản của khách hàng vẫn được duy trì và bảo vệ, đồng thời sẵn sàng thực hiện giao dịch khi có nhu cầu.

VETC cho rằng việc thu phí quản lý tài khoản cũng tương tự thông lệ đối với phí trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, khi chi phí duy trì dịch vụ không hoàn toàn phụ thuộc vào tần suất sử dụng của khách hàng.

Tuy nhiên, đơn vị cũng cho biết đã ghi nhận mối quan tâm của những chủ xe ít di chuyển, đặc biệt là nhóm chỉ sử dụng cao tốc vài lần trong năm.

“Chúng tôi đang nghiên cứu và xây dựng các chương trình quyền lợi phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng và sẽ công bố công khai khi hoàn thiện”, đại diện VETC cho biết.

Đơn vị này khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi của người dân để các chính sách liên quan đến tài khoản và dịch vụ thanh toán giao thông ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng.

Như vậy, với trường hợp của chị Kim, việc không đi cao tốc trong một tháng không đồng nghĩa được miễn phí quản lý tài khoản. Khoản 6.600 đồng vẫn được thu định kỳ hàng tháng theo chính sách đã công bố, dù trong tháng đó tài khoản không phát sinh giao dịch qua trạm.

Nghị định 119/2024/NĐ-CP thay đổi mô hình thu phí: tài khoản giao thông không còn chứa tiền mà phải kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Vì vậy, VETC cho biết xây dựng Ví điện tử VETC như một dịch vụ trung gian thanh toán độc lập, được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Doanh nghiệp cho biết mô hình mới phát sinh nhiều chi phí vận hành. Thời gian đầu, VETC chưa thu phí và tự chi trả các khoản này để hỗ trợ khách hàng chuyển đổi. Khi lượng người dùng và giao dịch tăng, VETC bắt đầu áp dụng mức phí công khai nhằm duy trì, vận hành và nâng cấp hệ thống.