Siêu bão Champi có thể mạnh lên cấp 17, ảnh hưởng thế nào tới Biển Đông?

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều qua (18/10), bão Champi đạt cường độ siêu bão (cấp 16). Tuy nhiên, trong đêm qua và sáng nay (19/10), bão Champi suy giảm cường độ xuống còn cấp 15 và đến trưa nay bão mạnh trở lại với cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 (cấp siêu bão).

Đến 13h cùng ngày, vị trí siêu bão Champi ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 138,5 độ Kinh Đông, cường độ mạnh giữa cấp 16, giật trên cấp 17 và hiện siêu bão còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.700km về phía Đông Đông Nam, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng hơn 2.000km về phía Đông Nam.

Dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản về đường đi siêu bão Champi. (Nguồn: NCHMF)

“Dựa trên các số liệu phân tích trên cao của trường dòng dẫn quy mô lớn mực 1.500-5.000m cho thấy, siêu bão Champi đang nằm ở phần phía Nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, trên khu vực biển có nhiệt độ nước biển cao 29-30°C. Vì thế, trong 24 giờ tới, siêu bão Champi sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và cường độ còn có thể mạnh lên cấp 17, giật trên cấp 17”, cơ quan khí tượng cho hay.

Dự báo siêu bão Champi duy trì cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17 đến chiều 22/10. Từ tối và đêm cùng ngày, khi còn cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 5.000 km về phía Đông Đông Nam, nhiệt độ mặt nước biển giảm bớt xuống còn 27-28°C, đồng thời lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu, siêu bão Champi có xu hướng giảm cấp dần. Lúc này, siêu bão sẽ đổi hướng Tây Bắc, di chuyển lệch Bắc nhiều hơn.

Dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản cho thấy, khoảng 24/10, bão Champi sẽ đổ bộ vào đảo Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ mạnh khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc và cơ quan khí tượng Mỹ đều nhận định siêu bão Champi sẽ không đổ bộ đảo Đài Loan mà di chuyển lên vùng biển phía Bắc hòn đảo, hướng về các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc.

Dự báo của cơ quan khí tượng Đài Loan cũng nhận định, siêu bão Champi đi lên vùng biển phía Bắc của đảo Đài Loan và không đổ bộ vào hòn đảo này.

Tương tự, cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) nhận định bão sẽ đi sạt qua phía Bắc đảo Đài Loan, sau đó hướng về đất liền Trung Quốc.

Dự báo viên Tuấn Anh, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, siêu bão Champi ít khả năng di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên cần lưu ý, cường độ cơn bão này rất mạnh nên hoàn lưu của siêu bão sẽ gây ra gió mạnh trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong những ngày tới.