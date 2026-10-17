Dự báo thời tiết ngày 17/10: Hà Nội nắng 34°C, trời oi bức

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 17/10/2026

Ngày 17/10, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất có thời điểm lên đến 34°C.

Trong đó, Hà Nội ban ngày cũng đón nắng, nhiệt độ cao nhất dao động 32-34°C, trời oi bức. Ban đêm, khu vực này không mưa, thời tiết dịu hơn, nhiệt độ giảm còn 25-27°C, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù.

Ngày 17/10, miền Bắc nắng 34°C. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, phía Nam của khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tuy nhiên, mưa dồn chủ yếu vào lúc chiều và tối.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 17/10/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Nam chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.