Dự báo thời tiết ngày 18/10: Bắc Bộ nắng ráo, Nam Bộ mưa dông lúc chiều và tối

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 18/10/2026

Ngày 18/10, thời tiết trong ngày ở Bắc Bộ và các địa phương từ Thanh Hoá đến TP Huế chủ yếu có nắng, nền nhiệt tăng vào trưa và đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ dao động 31-34°C, một số nơi có thể xuất hiện cảm giác oi nóng, Thanh Hoá đến Huế 29-32°C. Về đêm, nhiệt độ các khu vực này giảm xuống còn 23-26°C, có nơi ở Bắc Bộ dưới 22°C, tạo cảm giác mát mẻ hơn so với ban ngày.

Mưa chỉ xuất hiện vài nơi vào ban đêm, sáng sớm một số khu vực có sương mù nhẹ, người dân cần chú ý quan sát khi tham gia giao thông.

Ngày 18/10, miền Nam mưa rào và rải rác dông lúc chiều, tối. (Ảnh minh hoạ)

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, phần lớn khu vực có mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa không đáng kể. Riêng phía Nam khu vực, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều và tối, một số nơi có thể xảy ra mưa to gây ảnh hưởng đến việc đi lại và các hoạt động ngoài trời.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông có thể xuất hiện vài nơi. Trong đó, Nam Bộ và Lâm Đồng xảy ra mưa rào và rải rác dông, tập trung lúc chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, nhất là tại những khu vực có địa hình dốc hoặc thường xảy ra ngập úng cục bộ.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 18/10/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, trong đó, khu Tây Bắc 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều và tối mưa rào và dông rải rác, nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.