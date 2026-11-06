Shark Thủy và 28 bị cáo sắp hầu toà trong vụ lừa đảo hơn 8.400 tỷ đồng

(VTC News) -

TAND TP Hà Nội dự kiến ngày 1/12 xét xử Shark Thủy cùng 28 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ xảy ra tại Công ty Egroup cùng các đơn vị liên quan.

Phiên toà kéo dài nhiều ngày, do Thẩm phán Phạm Năng Thành làm chủ tọa.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup) và Nguyễn Mạnh Phú (43 tuổi, Giám đốc Tài chính Công ty Egroup) cùng bị đưa ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Bị cáo Tống Thị Kim Liên (61 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Thương mại dịch vụ Nhất Nhất) bị truy tố về tội Nhận hối lộ. 26 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy.

Theo cáo buộc, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ Công ty Egroup, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Theo chỉ đạo, Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ (kế toán trưởng Công ty Egroup) nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng); tạo doanh thu khống (khoảng 70% doanh thu hàng năm) để xây dựng hình ảnh Công ty Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.

Đặng Văn Hiển (trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame, phụ trách bộ phận kinh doanh) xây dựng kế hoạch huy động vốn; lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính phần trăm lợi nhuận khi đầu tư...

Sau khi thuyết phục được các nhà đầu tư, Shark Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cho họ cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần; Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ Cổ đông cho Nguyễn Ngọc Thủy.

Nhân viên kinh doanh Công ty Egame giới thiệu khách hàng mua cổ phần được hưởng hoa hồng 5% số tiền đầu tư mua cổ phần (gồm 2% bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần).

Nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đưa các thông tin gian dối về các hoạt động đầu tư, phương án kinh doanh với lợi nhuận cao để người dân tin tưởng mua cổ phần khống của Công ty Egroup.

Từ năm 2021 đến năm 2023, các trung tâm Tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn.

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh: Khi nhân viên mời gọi được khách hàng đầu tư thì được sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty.

Các nhân viên kinh doanh giai đoạn này đều biết huy động vốn để lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, không đúng mục đích huy động.

Bằng các thủ đoạn trên, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.123 bị hại số tiền hơn 8.459 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng. Đến nay, Công ty Egroup và Công ty Egame mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.