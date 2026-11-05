Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành lĩnh án 18 năm tù

(VTC News) -

Chiều 5/11, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm với Chu Thị Thành (66 tuổi, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) cùng 22 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, trốn thuế.

Theo đó, bị cáo Chu Thị Thành bị tuyên án 15 năm tù về tội Tham ô tài sản và 3 năm tù do in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, tổng 18 năm tù, kèm phạt bổ sung 250 triệu đồng.

Bị cáo Chu Thị Thành tại tòa. (Ảnh: H.N.)

Cùng về tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh An, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Mai Anh Tuyên, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, lĩnh án 9 năm 6 tháng tù về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, cựu kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, lĩnh án 8 năm 6 tháng tù về tội Tham ô tài sản và 2 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, tổng hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh, cựu kế toán PVOil Vũng Áng nhận mức án tù chung thân về tội Tham ô tài sản. Tòa xác định bị cáo Vinh “không còn khả năng thi hành án” nên không phạt tiền bổ sung.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 10 tháng tù treo đến 11 năm tù.

HĐXX đánh giá, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều bị cáo, thực hiện nhiều hành vi phạm tội độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm mục đích trục lợi bất chính, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Chu Thị Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức để chỉ đạo cấp dưới bán hàng không xuất hóa đơn cho khách, sau đó bán hóa đơn khống... để chiếm đoạt số tiền 79 tỷ đồng.

Đồng thời bị cáo Chu Thị Thành còn trục lợi số tiền hơn 20 tỷ đồng từ việc bán hóa đơn khống.

Hành vi tham ô tài sản của các bị cáo tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước và hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức trong hoạt động quản lý kinh tế, làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu...

Bà Thành đã nộp gần 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, 3 bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Thanh Hải đã thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành tham ô chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức số tiền gần 80 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, bị cáo Liên, An và Lê Thị Ngọc Lan còn thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Cùng liên quan đến vụ án, các bị cáo Chu Đức Mạnh, Lê Khắc Duẩn, Dương Thị Thanh Hương bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 6,2 tỷ đồng.

Còn Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thị Quỳnh Trang bị Viện kiểm sát xác định đã bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Với hai bị cáo Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, nhưng Chu Đức Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, riêng bị cáo Mai Anh Tuyên còn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng còn cho rằng việc bị cáo Hà Ngọc Vinh thực hiện chiếm đoạt của PVOil Vũng Áng số lượng 5.095.035 lít xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng; Cao Bảo Ngọc đã giúp sức cho Vinh thực hiện và che giấu việc chiếm đoạt này.