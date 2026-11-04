Vụ Mr Pips: Tiếp tục điều tra hoạt động 5 cổng thanh toán và hơn 1.400 người

(VTC News) -

Ngày 4/11, phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu bước sang phần tranh luận.

Bên cạnh đề nghị mức án với các bị cáo, VKS cho biết sẽ tiếp tục điều tra ở giai đoạn 2, làm rõ hoạt động của các cổng thanh toán trung gian như 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay, HTP.… và kiến nghị các bộ, ngành tăng cường phòng ngừa tội phạm.

Theo đại diện VKS, trong vụ án trên, do thời hạn về tố tụng nên còn nhiều nội dung Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của hơn 1.400 đối tượng khác trong bộ máy của Phó Đức Nam; hành vi có dấu hiệu rửa tiền của các đối tượng là người thân của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu khi đứng tên nhiều tài sản có giá trị lớn khác nhưng chưa làm rõ được nguồn tiền hình thành.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra và nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Các bị cáo tại toà.

Liên quan công tác phòng ngừa tội phạm, đại diện VKS kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro khi tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh chứng khoán quốc tế và Forex trên các sàn chưa được cấp phép.

VKS cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần rà soát quá trình mở và sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty trách nhiệm hữu hạn; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền của các tổ chức ngân hàng và các đơn vị được Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Ngân hàng Nhà nước được kiến nghị tăng cường quản lý tài khoản ngân hàng và hoạt động trung gian thanh toán; nâng cao quy trình xác thực khách hàng khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tài khoản có giao dịch bất thường, như nhận tiền từ nhiều nguồn hoặc chuyển tiền nhanh qua nhiều tài khoản, có dấu hiệu phục vụ cho mục đích rửa tiền hoặc đánh bạc.

Đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đại diện Viện kiểm sát xác định đây là vụ án có tổ chức, các bị cáo có sự phân công, câu kết chặt chẽ trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản luận tội, Phó Đức Nam cùng một số đồng phạm cốt cán đã xây dựng hệ thống nhân sự với nhiều tầng, cấp quản lý nhằm tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, các bị cáo xây dựng hệ thống khoảng 40 văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, TP.HCM và Campuchia, sử dụng hơn 1.700 nhân viên.

Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5, được sử dụng để giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Những trang web này có tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Theo VKS, bản chất các trang web đều được lập trình, điều chỉnh sẵn và không thực hiện giao dịch đối ứng với thị trường thế giới. Sau khi trừ các khoản chi phí hoạt động và phân chia cho những đối tượng liên quan, Phó Đức Nam là người được hưởng lợi số tiền lớn nhất.

Đại diện VKS xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hơn 900 vụ lừa đảo, với tổng số tài sản bị chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) được xác định giữ vai trò cao thứ hai trong đường dây, là đồng phạm tích cực, cùng Nam giữ vai trò chủ mưu. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng kinh doanh, tổ chức hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

VKS đề nghị HĐXX phạt Phó Đức Nam án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt bị đề nghị là tù chung thân.

Đối với bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt chung của bị cáo là chung thân.