Shark Bình: Vụ án Công ty Ngân lượng là bài học với các doanh nghiệp công nghệ

(VTC News) -

Ngày 8/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị cáo khác kết thúc phần tranh luận. Trước khi vào nghị án, HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng.

Nói lời sau cùng trước toà, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân lượng) gửi lời xin lỗi và chia sẻ sâu sắc với các bị hại.

Từ những gì đã trải qua, bị cáo Nguyễn Hòa Bình cho biết bản thân nhận được bài học sâu sắc “không phải việc gì pháp luật chưa cấm cũng đồng nghĩa với việc có thể tùy ý thực hiện”.

Theo bị cáo, trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, mỗi cá nhân, doanh nghiệp cần thận trọng, chủ động nhận diện và cân nhắc rủi ro pháp lý, bởi chỉ một sai phạm nhỏ cũng có thể khiến công sức gây dựng nhiều năm sụp đổ.

Từ bài học của mình, bị cáo nhắn nhủ những người trẻ chuẩn bị bước vào thị trường lao động cần tìm hiểu kỹ lĩnh vực hoạt động, tính chất công việc và hoạt động thực tế của doanh nghiệp dự định ứng tuyển, bên cạnh vị trí, mức lương hay cơ hội phát triển.

Bị cáo cho rằng mỗi người cần có trách nhiệm với công việc mình tham gia, tránh vô tình bị cuốn vào những hoạt động vi phạm pháp luật. Bản án dành cho mình và Công ty Ngân lượng, theo bị cáo, có thể trở thành lời cảnh tỉnh đối với lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, giúp doanh nghiệp và người lao động ý thức rõ hơn về việc tuân thủ pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Hoà Bình tại toà.

Shark Bình mong HĐXX cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt đối với mình.

Bị cáo cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng, nếu có thể, đẩy nhanh quá trình tố tụng để các bị cáo sớm được chuyển đến nơi chấp hành án, có điều kiện lao động, học tập, nghiên cứu và cải tạo bản thân. Bị cáo mong sau khi trở về có thể tiếp tục đóng góp cho xã hội và sự phát triển của đất nước.

Cuối lời, Shark Bình dành những lời động viên cho các bị cáo khác trong vụ án; cố gắng giữ tinh thần “vui tươi, lạc quan” để chấp hành án.

“Mặc dù không có duyên làm cùng nhưng lại có duyên cùng đi tù, bị cáo mong các bị cáo còn lại ổn định tinh thần chấp hành án và là chỗ dựa về mặt tinh thần cho gia đình”, Nguyễn Hòa Bình nói.

Trước đó, đại diện VKS đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Bình cùng 2 cấp dưới là đặc biệt nghiêm trọng, gây méo mó thị trường tài chính. Dòng tiền “bẩn” được luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản, chuyển thành tiền mặt hoặc tài sản, làm phát sinh nhiều tầng giao dịch gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác điều tra tội phạm, thu hồi tài sản phạm pháp, thậm chí phá vỡ trật tự phát triển kinh tế lành mạnh.

Theo đại diện VKS, Shark Bình dù biết các giao dịch liên quan đến nhóm sàn của Mr Pips do hành vi phạm tội mà có, song vẫn có động thái che giấu khi được lực lượng chức năng yêu cầu phối hợp. Vì vậy, cần có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả đã gây ra, đồng thời có sự phân hóa theo vị trí, vai trò của từng bị cáo.

Xét thấy 3 bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, đến cuối năm 2022 các bị cáo đã chủ động dừng lại các hành vi sai phạm; Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm làm theo sự chỉ đạo của bị cáo Bình, Tâm và Nam đều đang nuôi con dưới 36 tháng…; bị cáo Bình đã khắc phục lại toàn bộ tiền thu lời bất chính.

Theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán. Trong đó có ví Ngân lượng của Shark Bình, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Tại Công ty Ngân lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với những khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến của ông Bình.

Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng cấp dưới biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân lượng, Bình vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục vận hành hệ thống. Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng xác minh), đã có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.